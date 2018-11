C’est à 17h30 que s’élanceront les premiers partants de la réunion 100% trotteurs à l'Hippodrome de Wallonie

10 COURSES AU TROT Début de la réunion à 17H30 cheval du jour : 105 CASANOVA DE RICO outsider du jour : 804 JULIETTE D'ERPION

1ère course

Jos apprécie CASANOVA DE RICO, c'est une indication précieuse. CATSOUS est un peu moins régulier pour l'instant. APOLLON DU LOISIR est un modèle de courage. DARIUS DE FACQUE peut se racheter. DANDY PAN et CADAJO sont bien placés aux gains. Au deuxième rang derrière l'autostart il y a quelques belles possibilités avec : DO SI LA, BANCO DE VER, FORTUNE DU TACO (qui vient d'effectuer sa rentrée et qui avait gagné à 2 ans à Vincennes), BUCELIO VERDERIE, DON'T STOP ME et enfin DON JUAN DE MOERES (qui a gagné cet été à Mons) sont d'excellents outsiders.

pronos : 5-3-2-1-12

2ème course

Ce sera moins facile pour TUXEDO BI mais il est en retard de gains. TOM T.HALL cherche sa course. XCEED G.T., BLEU PETROLE et UNKIR D'OO ont des gains supérieurs à 90 000 euros. TITAN VEPIMI, SUNSHINE KRONOS, AMI DU PRESSOIR et EAGLE B BUTCHER peuvent s'illustrer grâce à leur bon placement au premier rang derrière la voiture. CEZAR H peut se racheter.

pronos : 9-12-4-1-3

3ème course

DEFI DU THEYS est capable de se racheter. KALITA D'EREBUS n'est pas loin de trouver sa course. KIRA BOKO est en forme. KAJ MAGNUS est irréprochable tout comme KELLY ZWARTLAND. FLUPKE PAN reste sur une 2ème place. JAMES BOND peut se placer. KINGSLAND M est capable d'un truc. KOFFEECAKE CORNER n'est pas à éliminer trop vite.

pronos : 1-3-7-8-16

4ème course

1750 mètres cette fois. DIEGO D'HERMES (sans faute) peut s'imposer. CRACK DE NEUVILLE ne cesse de progresser. CRACK DES NOUETTES mérite un succès. EXPRESS DREAM et Jos ne sont pas battus d'avance. DIVINE DE JIEL est imprévisible. CRACK DES PRES va encore faire sa course. BALBUZARD peut surprendre. Outsiders : ANDROMEDO et ELODIE DES PRES.

pronos : 3-1-12-2-5

5ème course

GEORDIE vient de jouer de malchance et aurait pu gagner sa 3ème course d'affilée. GIANT DU PRAIRIE est revenu en forme. MISS MARA et JANA DE BRUCOM sont supers régulières. KAMUKANA VRIJTHOUT est assez performant surtout en partant en 1ère ligne derrière l'autostart. Toujours devant, on retiendra pour une place : HALINA MARPY, HIGHLIGHT et ICARE T (D4). KRACK DU CLOCHER retrouve Jos. ILMAN VRIJTHOUT a énormément tiré la dernière fois. INDIEN DE FORESSE sait finir très vite, JESSY JET VG reste sur quelques places.

pronos : 6-7-14-8-12

6ème course

BRIO DE JANEIRO, CHELSEA PEARL, COMME IL FAUT, DREAM VACATION et DROOPY ont déjà 'marchés' aux environs de 1.14. DEMETER TEGE court souvent et est régulier. ELENA DU MOULIN est à prendre en considération avec son driver du jour tout comme EXTREME GRAUX. DRAKKAR D'YVETOT est capable de tout ou rien. DAIQUIRI WOOD, CHARME DU PIEFFORT et DIEGO DE KERBIGUET seront plutôt vus pour une place.

pronos : 7-10-12-5-1

7ème course

On revient sur 2300 mètres. ENCHANTEUR DU LAC est bien placé. ICARUS D'EREBUS ira en appel de sa récente disqualification. DAISYMONEY RINGEAT risque d'être difficile à battre. JOY OF JET peut surprendre à belle cote. DELIT MINEUR figure souvent bien. FIBEKE, ELITE BUITENZORG, KYWI DE CORTA et JANTJE D'HOEVE seront de la partie dans la phase finale.

pronos : 4-1-3-10-11

8ème course

Très jolie course en vue. Tout le monde à sa chance. GIOVANNI BIANCO accumule les victoires, il sera le favori. GRIMALDI vient de terminer 3x 2ème. TROMBONE est capable de tout. JULIETTE D'ERPION et IRON VIVANT sont au top. MAD DIVA est plutôt irrégulière. INDO LOCO va trouver la distance à sa convenance. JACK LJ va tenter une nouvelle place.

pronos : 1-4-5-3-7

9ème course

Uniquement des 3 ans en piste. LYNX D'ERPION et LOVER BOY devraient lutter pour la victoire. LUCKY BASE, s'il est au mieux peut se mêler à cette lutte. LINDA DE WOOD HP n'a rien à se reprocher pour l'instant. LA LUNA VRIJTHOUT, LOLYE DE FOSSSES et LETINA SUNSHINE se tiendront à l'abri.

pronos : 4-6-2-3-5

10ème course

Dernière course réservée aux amateurs. HERNANDO VI n'est pas imbattable mais en courant caché il peut gagner. HYSTOIRE D'ERPION et UCALAYI BI devraient se racheter. ECLAT DU CALVAIRE commence à mieux courir. CAVIAR DE L'ITON, FLEMING CASINDRA, BERING DU QUESNE, GIRONDINE et ITOKI DU LOMBART (surtout) devraient disputer les places.

pronos : 4-1-6-5-9

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be