C'est à 17h que l'Hippodrome de Wallonie accueillera les visiteurs pour cette soirée 100% trotteurs

C'est à 17h que l'Hippodrome de Wallonie accueillera les visiteurs pour cette soirée 100%... 7 courses de trot Départ de la 1ère à 17h 1ère course CATSOUS est chez lui à Mons et il n’a été battu que tout à la fin la dernière fois à La Capelle. Notons cependant que le 16 juillet CLAUDE DE BRY et CASANOVA DE RICO avaient fait le jumelé ici devant CATSOUS qui ne terminait que quatrième. EDEL DE VANDEL a affronté de meilleurs lots en Hollande. BOLERO DES HAYES, DREAM CROWN et BIG BEN FRANCA compléteront notre choix. 2ème course LARRY MOM s’est promené la dernière fois et il reste incontournable ici tant sa marge est grande. LA BELLE JP fait toutes ses courses. DELIT MINEUR progresse à chaque sortie mais ne gagne pas. Sage, KALINKA JET peut bien faire. JANTJE D’HOEVE est déferré des 4 pour ce bel engagement à la limite des gains. 3ème course Récent très bon quatrième sans être très heureux dans un groupe 1 remporté par BOLD EAGLE, BEAU GAMIN sera ici un chaud favori. Il a récemment battu à deux reprises son compagnon d’entraînement TRUMAN DAIRPET. CYRIEL D’ATOM devra composer avec un départ lent et finir fort. DESIREE, SUNSHINE KRONOS et SCHUBERT ne compteront que sur une défaillance des favoris. 4ème course MALIKA VRIJTHOUT se présente invaincue dans cette épreuve qualificative au Darby des 3 ans mais ce n’est pas fait car elle monte de catégorie. Nous lui préférerons MELTING POT qui a affronté à plusieurs reprises les meilleurs de sa génération sans être ridicule. MISTER VALENTINE ne déçoit pour ainsi dire jamais. GRIM D’AZUR a pris quelques places en France. MYA DU CALVAIRE viendra ensuite. 5ème course Venant d’être battu à deux reprises par la meilleure de la génération, MAYA TURBO, MYSTIC MOM a les moyens de renouer avec la victoire ici. Ayant déjà trotté 15.3, MAGIC VIVANT sera un adversaire de taille. MISS MONEYPENNY a répondu présent à chaque sortie mais elle monte de catégorie. MEREL HOLLANDIA et MDE LA FUTAIE viendront ensuite. 6ème course C’est ouvert. ICARE TER PUTTEN est sur un parcours qui lui convient mais il doit partir avec le 8 en dehors. GIANT DU PRAIRIE a déjà montré beaucoup de vitesse en ayant trotté en dessous de 14. KYWI DE CORTA mériterait bien sa course. JOLIE WILLIAMS et KAMUNA VRIJTHOUT peuvent également bien faire. 7ème course Des apprentis avec de bons chevaux... PROUD OF MY FACE a retrouvé son finish lors de ses dernières courses. GHAEDRA VIVANT tourne autour du pot depuis bien longtemps. Même chose pour EDGAR FLEVO qui vaut mieux que sa dernière course. JOINTNESS SIDNEY, CESAR CHARISMA et INDO LOCO sont loin d’être hors course.