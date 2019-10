Bottes aux pieds, chemises à carreaux et chapeau de cow-boy sur la tête, on se laisse aller à la Country

Bottes aux pieds, chemises à carreaux et chapeau de cow-boy sur la tête, on se laisse aller à la... Et ceux qui y touchent, en sont mordus à tels point de pratiquer la danse chaque semaine. Les bals de country ont la cote et attirent la foule comme celui qui aura lieu samedi dès 17h à Irchonwelz près d'Ath. La country, c'est abordable pour tous mais c'est assez physique quand même Patrick Vande Mert, président, prof de country et co-organisateur ? C'est le moment de s'y essayer samedi lors du Country Day à Irchonwelz près d'Ath. Démonstrations, initiations, taureau mécanique, châteaux gonflables et autres activités pour les enfants, Festi Bal de 17h à 01h. Les activités sont gratuites mais l'entrée au bal est de 5 € . Cela se passe à Irchonwelz, près d'Ath samedi à partir de 10h à la chaussée de Valenciennes, 92.