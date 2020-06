Bonne nouvelle pour les amateurs qui attendaient cela depuis le 10 mars, le déconfinement permet enfin aux trotteurs de se retrouver sur l’Hippodrome de Wallonie

10 courses au trot Départ de la 1ère à 17h50 Réunion à huis clos à suivre sur Equidia, chaîne turf du bouquet Voo

1er course

Hommage à Rik Depuydt qui nous manque. On souhaiterait tous une victoire de CATSOUS qu’il aimait beaucoup avec son fils Kristof. Il faudra battre GRIMALDI qui a entretenu sa forme en courant en Allemagne. MAD DIVA est capable de tout avec Hanna Huygens et déferrée des 4. Nouveau venu chez Jo Corbani, BUDETS LASSE a des moyens. ESQUIRE nous vient de France et a rejoint l’écurie De Groote ; il trouve un bel engagement. CESAR H CESAR CHARISMA et ZENIT DEL DUOMO viendront ensuite.

2ème course

Très bonne deuxième de la finale, DIVINE DE JANA a la préférence de Jules par rapport à FAIRWAY DIESCHOOT qui a une première chance. EDENE D’IS vaut mieux que ses deux dernières courses. EPONA DE NAY a bien fait durant l’hiver. CRACK DE NEUVILLE mérite une place. ETOILE DE LAHAYE fait une grosse rentrée. CHARME DU PIEFFORT et FOREVER D’ISQUES sont à suivre également.

3ème course

Non partant dans son principal objectif de l’hiver, DARWING DU BREUCQ aura à coeur de rattraper le temps perdu. ERWAN vient de gagner à Reims et a l’avantage d’avoir courru récemment. FORBAN DES RACQUES cherche sa course. DRUGSTORRE BONBON est à reprendre. ESTANCIA et FOREVER DIESCHHOT peuvent bien faire dans un bon jour tout comme FLEUR D’ORIENT.

4ème course

C’est ouvert. ERMINE DU RYS a des moyens mais elle est délicate au départ. DEMONA TER BLEKTE cherche sa course. ETERNEL DES HAYES trouve un bel engagement tandis que l’autre pensionnaire de Carine De Soete EOLE DE MAHEY n’est pas un gagnant. DARTOIS s’est révélé cet hiver. ELITE LOVE BLUE est régulier pour les places.

5ème course

EL BANDIDO tarde à confirmer ses moyens montrés en début de carrière. ELIXIR DU LAYON est le plus régulier de la course. EXPLORER QUEEN peut faire un beau dernier kilomètre lorsqu’elle est sage. FINALEMENT est en retard de gains. DJINN CEHERE et GREAT GATSBY peuvent surprendre.

6ème course

Superbe course avec les meilleurs 4 ans. MISS MONEYPENNY a fait plaisir à ses nombreux propriétaires en remportant le GP des Géniteurs. MALIKA VRIJTHOUT n’a pas été heureuse au départ dans le Darby. MYRTHE DE BOIS est une valeur montante tout comme GREMILIE DIESCHOOT.

7ème course

LET’S GO LOCO doit pouvoir reprendre le chemin de la victoire en Belgique après son parcours à l’étranger. L’AS DU CALVAITE et LABAMBA EV cherchent leur course. Sage KALITA D’EREBUS aura son mot à dire tout comme LOLYE DE FOSSES.

8ème course

LETINA SUNSHINE tentera la passe de trois mais la très bonne LAST WINNER sera difficile à battre. JOLIE WILLIAMS (un peu long) et DYNAMITE DE CARHOG ne partent pas battues d’avance.

9ème course

JR DIESCHOOT sera un favori logique même si JANA DE BRUCOM vole de progrès en progrès à l’attelé comme au monté. KEELY QUEEN ER collectionne les deuxièmes places. LICKETYCLICK sait finir fort. HECTOR TER BLEKTE, ELANO DI QUATTRO, HAVANA PALACE et KARADJA VRIJTHOUT peuvent tous briller.

10ème course

Enfin une victoire pour NICKY PRIDE? Pas sûr car NYMKE BRIGADOON s’est qualifiée remarquablement avant de se montrer fautive pour ses débuts. NEMO D’OR ST et NOBLE VANTHIS viendront ensuite.

