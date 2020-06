Bonne nouvelle pour les amateurs de galop, les spécialistes du genre font leur retour à l'Hippodrome de Wallonie

Bonne nouvelle pour les amateurs de galop, les spécialistes du genre font leur retour à... 6 course de galop Départ de la 1ère à 17H30 Retour du galop en Belgique après la période de confinement. Difficile d'établir des pronos car tous les chevaux rentrent. 1ère course On retiendra MONSIEUR MEL qui n'a cessé de briller avant le confinement tout comme BARBADOS BOB qui sera un adversaire de taille. 2ème course est très ouverte mais AKOHOL monté par le jockey français Stéphane Breux peut ravir la victoire. 3ème course MESIMA aime le parcours des 2100 mètres et devrait jouer un premier rôle. LEGAZPI ou encore FRUIT SPIRIT ne devraient pas être loin. 4ème course On retrouvera des chevaux arabes au galop de rentrée eux aussi 5ème course Le sprint ne devrait pas échapper à BLAZZED, véritable spécialiste du parcours de 950 mètres avec tournant. Enfin la 6ème et dernière pourrait être pour VAPORETO CAPRI semble déclassé dans ce petit réclamer. A noter les courses se déroulent toujours à huis clos et ceci jusqu'au 1er juillet