Bonne nouvelle pour les amateurs de galop, l'Hippodrome de Wallonie vous propose 5 courses tout à l'heure au moment de l'apéro

Bonne nouvelle pour les amateurs de galop, l’Hippodrome de Wallonie vous propose 5 courses tout... Ouverture à 11h30 1ère course Restant sur trois victoires à Mons, STONE THE CROWS devrait encore briller malgré le poids. NILSON vient de renouer avec la victoire mais il reste totalement insaisissable. BLUE TANGO et SOME NIGHTS sont tout de même plus réguliers. 2ème course Un conditionnel très ouvert avec FRUIT SPIRIT qui peut renouer avec la victoire ici tout comme CONTROVENTO qui descend de catégorie. VUE DU CIEL avait bien fait le mois dernier sur un peu plus court. PROUD REBEL sera à suivre sur une ancienne valeur. 3ème course En début de mois, SNOWDROP s'est imposé sur 1500 mètres devant ARRIBA DE TODA dans un tout petit lot. Pas sûr que la ligne se répette d'autant que des chevaux comme PEAKY BLYNDER et AMERICAN CITY évoluent eux sur leur distance de prédilection. ZINDAI et MISS CHARLOTTE viendront ensuite. 4ème course L'incontournable FIRST CONDÉ tentera de remporter sa quatrième victoire de suite. Ce n'est pas fait car AMARANTO et SWEET DREAMER viennent également de s'imposer. Le dernier cité a devancé de peu LOG IN tandis que VIBRANT CHORDS terminait à une décevante troisième place. ALARIS vaut mieux que sa dernière course. SHISO est difficile à situer dans cette course. 5ème course La victoire devrait se jouer entre COACH PARTY raccourci ici par rapport à ses dernières sorties et le vieux MUNAZAN qui s'était imposé sur ce même tracé en fin d'année 2020 devant COACH PARTY. Ce jour là GUNNABEDUN terminait troisième mais il n'a pas trop confirmé depuis.