Binche en dentelle !

Elle est aérée, belle et fragile et apporte la touche finale aux tenues d’exception, notamment aux robes de mariées.

La dentelle de Binche est peut-être moins connue que celle de Bruges ou Bruxelles, elle est pourtant plus fine et plus belle. On connaît peu de choses sur l’histoire de la dentelle de Binche. " C’est le cas pour la plupart des dentelles " nous dit Guy Vanbellingen qui signe le livre sur le travail au fuseaux binchois. " C’est quelque chose d’assez paradoxal quand on voit que cette dentelle naît au 17ème siècle et se développe au 18ème . "

A cette époque, il y a déjà une " Europe de la Dentelle ". L’engouement part d’Italie et se développe dans nos régions. Chez nous, Anvers, Gand, Malines et Bruxelles deviennent les premiers sites dentelliers du pays.

Très vite, le mouvement se déplace vers Valenciennes avant d’arriver à Binche. " Il est d’ailleurs très difficile de distinguer une dentelle de l’autre ".

Dans le milieu professionnel, on parle dorénavant du groupe Anvers Valenciennes Binche dès la seconde moitié 17ème siècle.

Aujourd’hui encore, les dentellières manipulent encore les fuseaux à Binche. On peut même parler de vivacité extraordinaire grâce notamment à l’école de dentellière, la seule en Fédération Wallonie Bruxelles à décerner un diplôme après cinq ans de cursus. Son coût est très élevé parce qu’une petite pièce demande beaucoup d’heure de travail.

Dans son livre " La Dentelle de Binche ", Guy Vanbellingen nous emmène sur les chemins de l’histoire de cet art manuel qui reprend aujourd’hui vigueur. 20 € à l’Office de Tourisme de Binche