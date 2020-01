Bientôt le carnaval, chapeau pour les dames presque indispensable - Hainaut matin - 13/01/2020 On prépare cela activement dans certaines régions d’ailleurs. Si vous n’en n’avez pas, achetez en un pas cher ou récupérez en un dans un grenier et décorez le, modernisez le comme vous le voulez. Encore faut-il savoir le faire. Samedi après-midi, au Musée International du Masque et du Carnaval à Binche, on a une solution Marie Lempereur, responsable de la communication et des événements du musée 10 € - samedi à 14h. Réservez votre place au 064/ 33 57 41 Le Musée se trouve à la rue st Moustier, 10, pas loin de la Grand-Place.