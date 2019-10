Bien mieux qu’une rétrospective, le cabaret wallon passe en revue les événements de l’année... Bien mieux qu’une rétrospective, le cabaret wallon passe en revue les événements de l’année écoulée. Michel Derache, vous êtes le président de la Royale Compagnie du Grand Cabaret Tournaisien. Le spectacle s’appelle on n’a pas fini d’en rire. Le Grand Cabaret, c’est le journal télévisé de l’année à votre sauce ? Pour voir le Grand Cabaret, rendez-vous samedi et dimanche à la Salle Forum, rue Blandinoise à Tournai. Samedi à 20h, dimanche à 16h. Il y aura aussi des représentations le week-end suivant, le vendredi et le samedi à 20h et le dimanche à 16h. 15 €. Les réservations au 069/ 59 01 39 (répondeur)