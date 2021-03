Beloeil recherche des bénévoles pour devenir « Tisseur de liens » - Hainaut matin - 17/03/2021 Le Plan de Cohésion sociale a décidé de lancer un projet dont l’objectif sera de rapprocher leurs habitants touchés par l’isolement, tout en maintenant la distance sociale dû au contexte du COVID-19. Carine Bresse a demandé à Mélissa De Rouck, de la Commune de Beloeil, en quoi des bénévoles peuvent-ils aider au bien-être des habitants de l’entité ? " Nous recherchons des bénévoles pour casser la solitude des séniors. Ils vont prendre un contact téléphonique avec eux et nous remplir un questionnaire pour voir si le sénior est toujours OK d’avoir un contact par la suite. Le bénévole va devoir faire ça de chez lui avec son propre téléphone en numéro masqué et revenir vers nous via un formulaire internet. " Voici entre autres ce qu'il vous sera demandé : Avoir la fibre sociale S’engager à respecter la confidentialité la plus stricte Disposer d'une connexion internet et d’un téléphone Disposer du matériel informatique permettant la saisie rapide d'éléments dans un formulaire de contact Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le Plan de Cohésion sociale de Beloeil au 0483/23 21 18 ou au 0497/47 26 43 du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00.