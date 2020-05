C’était il y a un peu plus de 135 ans, en mars 1878, à la Fosse Sainte-Barbe, Jules Créteur et ses collègues mineurs découvraient l’une des plus grandes collections d’ossements paléontologique de tous les temps, 29 squelettes et plusieurs fragments de reste. L’histoire est belle… En creusant une galerie, les hommes pensaient avoir découvert un tronc d’arbre fossilisé rempli d’or ! Les ossements, vieux de 125 millions d’années, étaient remplis de pyrite, un minéral de couleur jaune qui pouvait porter à confusion avec l’or ! Leur déception fut grande et les hommes noirs n’imaginaient pas que leur trouvaille marquerait l’histoire. Quant à la population, elle crut au départ à un poisson d’avril !

Balade : Pourquoi Bernissart est-elle connue dans le monde ? - © Elena Duvernay - Getty Images/iStockphoto

Il a fallu plusieurs années pour que Bernissart ait aussi son musée. On peut notamment y voir un véritable squelette fossilisé d’iguanodon retrouvé dans la région et des centaines d’autres fossiles classés par ère géologique. Le musée rassemble aussi une impressionnante collection de minéraux.

Un lac et des terrils

On en parle peu et pourtant, les terrils et le lac de Bernissart forment le premier site minier de la chaîne des terrils de Wallonie en venant du Tournaisis. Quant au lac, son cadre étonne et agrémente agréablement les balades et parties de pêche. Lorsque le soleil brille généreusement, les paysages et leurs reflets dans l’eau sont de toute beauté pour le bonheur des yeux avides de belle nature et les amateurs de jolis clichés !

Le Musée de la Mine

Autre atout de la commune, le Musée de la Mine installé sur le site du charbonnage d’Harchies.

Rue Marquais (Rivage) à 7321 Harchies – 069/77 26 80

A voir aussi dans la région

Les marais d’Harchies

Au cœur de la vallée de la Haine, le complexe marécageux d’Harchies-Hensies-Pommeroeul, mieux connu sous le nom des "Marais d’Harchies", est un site riche et exceptionnel pour l’ornithologie en Région Wallonne. Nés d’effondrements miniers au cours de la première moitié du XXe siècle, les marais d’Harchies, de Hensies et de Pommeroeul ont rapidement attiré l’attention des naturalistes.

Riche en oiseaux nicheurs, il est aussi un important site de transit lors de la migration des oiseaux, tant pré que postnuptiale et offre les conditions idéales pour l’hivernage de nombreuses espèces.

Natagora et le CRIE, Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie, y sont très actifs dans la sauvegarde des milieux naturels avoisinants.

Bon à savoir

La commune est desservie par un ProxiBus, un bus de proximité du Tec Hainaut.

Grâce à l’aide la Région wallonne, le " Cybernibus " sillonne les différents villages de l’entité pour permettre à tout à chacun d’aborder les technologies : création d’un site internet, travail de photos numériques, initiation aux outils de bureautique…

Pour la onzième fois, Bernissart a participé au Trophée des Communes sportives, une initiative de l’Adeps qui vise à promouvoir la pratique du sport.

Infos

www.bernissart.be – un site très bien fait !