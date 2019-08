Balade oldtimers, gastronomie et culture à Binche ce samedi 11 août - Hainaut matin - 08/08/2019 De 10 à 18h. Rassemblement de voitures des années 60 et 70 sur la Grand-Place. A cette occasion les visiteurs et les participants pourront profiter de formules visites et repas. Plus d’infos et réservations des formules : www.binche.be