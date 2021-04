Balade au cœur des vergers le week-end prochain à Rongy, près de Brunehaut - Hainaut matin -... Une balade au profit du Relais pour la Vie. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Sébastien Dewaele, de l’ASBL la Jeunesse Rongycienne et elle lui a demandé à quoi va servir l’argent récolté ? « Alors tout l’argent va être mis de côté et ça va être reversé pour le Relais de l’année prochaine, comme tout était déjà lancé, on a vu ça avec les responsables du Relais, tout va être bloqué pour le Relais 2022. Donc c’est libre, c’est une marche éphémère, c’est un peu les marches à la mode pour l’instant. C’est des parcours fléchés. Ici la particularité c’est que ça va se passer dans les vergers en fleurs qui sont habituellement fermés. C’est surtout ça la particularité de cette marche éphémère, c’est qu’on peut accéder à des endroits fermés habituellement. On pourra voir principalement des pommiers et des poiriers. Les poiriers seront en fin de floraison, les pommiers seront en pleine floraison. On pourra voir aussi quelques nashis, quelques cognassiers, quelques kiwis aussi, il y a une assez grande diversité dans les vergers. Il y a une urne qui est placée à l’entrée, ça se fait vraiment sous forme de dons. C’est libre pour les gens de donner ce qu’ils veulent, c’est pas obligatoire. Généralement les gens sont assez généreux et donnent 1 €, 2 €. C’est avec les petits ruisseaux qu’on fait les grandes rivières. » Départ en face du numéro 23 de la rue de l'église à Rongy. Aucune inscription au préalable n’est requise.