Avez-vous vos galettes du nouvel an ?

Comme le veut la tradition, demain nous mangerons des galettes du nouvel an.

Thomas Leridez a demandé à Damien Burion de La Valdam, fabricant de produits artisanaux, ce que l'on déguste chez lui ?

"De bonnes galettes "pur beurre" façon grand-mère. Nous avons un atelier boutique donc dès que vous rentrez chez nous vous avez vue sur l'atelier. Quand les gens viennent et que l'on produit, je n'interromps pas la tâche, je continue à produire puisqu'on travaille mari et femme, on est à deux.

On montre comment on fabrique une vraie galette artisanale, les ingrédients que l'on utilise, le beurre, les œufs coquilles, … on ne joue pas avec du Tricatel.

On a la galette traditionnelle, on a une galette fine croquante à la cassonade, une gaufrette légère au sucre perlé et depuis peu on a une petite fabrication de sans gluten et sans lactose."

