Avez-vous déjà réalisé le « test du slip » ? - Hainaut matin - 23/03/2021 Plantez votre slip dans la terre pendant deux mois. Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Mathieu Bonnave, chargé de projet agriculture durable et circuit court au PNPE, Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, drôle d’idée que ce test du slip. On ne va pas parler de sous-vêtement. C’est quoi alors ce test du slip ? « Non, alors c’est vraiment un petit test ludique, pas vraiment scientifique mais un petit test qui permet d’observer, quantifier un peu la qualité de son sol. En fait, le slip est constitué de coton, une fibre organique et elle va alors être désagrégée, dégradée par les micro-organismes du sol et donc c’est vraiment ça qu’on cherche à observer, voir jusqu’à quel point le slip sera dégradé par ces micro-organismes, pour voir sil il a de la biodiversité et si son sol est qualitatif. Au plus le slip sera dégradé au plus il y aura une biodiversité dans le sol, une activité des micro)organismes. En 2 mois on peut voir dans certains sols uniquement les coutures qui resteront pour certains slips . » Ce petit test est gratuit et ouvert à tous sur inscription avant le 5 avril 2021 via le formulaire en ligne Après inscription, les slips seront à retirer du 7 au 15 avril dans les points-relais partenaires répartis dans les 7 communes du Parc naturel Plus d’infos : plainesdelescaut.be