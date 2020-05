Avec ce beau temps pourquoi pas une petite glace ?

Avec beau temps pourquoi pas une petite glace ? - Hainaut matin - 22/05/2020 C’est ce que vous propose la " glace Mauricette " d’Enghien. Katty, marchande de glaces ambulante, attendait de pouvoir sortir depuis un bon bout de temps, surtout avec ce soleil. Vous ne pouvez pas rater Katty, elle se déplace dans son ancêtre, un bus Volkswagen. Katty, tout comme Obélix, est tombée dans la glace toute petite. Sa grand-mère Mauricette a créé l’entreprise en 1949. Les glaces de Mauricette fêteront cette année leurs 71 ans. Après sa grand-mère c’est sa mère qui a pris le relais et enfin Katty qui perpétue cette tradition familiale. Pour garder toujours le même équilibre au niveau du goût, les glaces de Katty sont faites avec le lait d’un fermier du côté de Graty. Ce fermier donne une alimentation particulière à ses vaches pour ne pas altérer le goût du lait et donc le goût de la glace. En plus du lait frais transformé dans son laboratoire, tous les autres produits de Katty sont frais également et pas d’arôme dans ces glaces. Sachez que Katty produit des glaces été comme hiver. Katty a une impressionnante liste de parfums : violette, cookie, sorbet citron vert & Menthe fraîche,.... Afin de vous garantir des produits ultra frais, il se peut que certains parfums ne soient pas toujours disponibles. Toutes les informations sur la glace de Mauricette : www.glacemauricette.com Katty a également un magasin Rue de l'Yser 37 à Enghien qui est fermé mais vous pouvez toujours l'appeler pour vos questions ou commande au 0477/310 557