Aujourd'hui, faisons confiance aux galopeurs pour faire le spectacle à l'Hippodrome de Wallonie

Départ de la 1ère à 10h45

1ère course

950 mètres avec un seul tournant. ROMANTIC ANGEL paraît un peu chargée suite à sa victoire sur l'hippodrome de Baden-Baden. MODIGLIANO (âgé de 5 ans) descend de catégorie. SMIDGEN avait gagné deux courses à Mons et vient d'effectuer sa rentrée au Croisé-Laroche en manquant évidemment de conditions physique. SEAL ROCK et SEVE rentrent. ONE TOO MANY est particulièrement bien placée au poids. CARA'S MUSE a un peu déçu dernièrement. ROYAL REQUEST est un peu juste pour l'instant. Voilà peut-être le vainqueur de la course : WERNOTFAMUSANYMORE au vu de ses résultats sur parcours (mais c'est une rentrée). NICE YIELD tente de retrouver sa bonne forme.

pronos : 9-6-2-1-3

2ème course

Sur le parcours du jour, VIRTUAL GAME vient de devancer QUIZ EVOLUTION, PROUD REBEL, DYLANS VERSE et WELLITAS. Dans cet handicap, il semble que le second nommé puisse prendre sa revanche. FOREVER SURPRISE est peut-être meilleure sur le le gazon et n'a que 3 ans. KREUZ AS vient d'effectuer une bonne rentrée. MESIMA vaut PROUD REBEL à ce poids. ACHILLEUS est toujours maiden et vient d'être battu par un cheval en progrès : AMERICAN BOY. FERGAND n'y est plus. MONOCLE paraît encore barré au papier. RISE AND SHINE effectue une course de rentrée. MY TRINGALING risque d'être pris de vitesse.

pronos : 9-4-5-3-1

3ème course

CADEROUSSE vient de se révéler en gagnant devant notamment ANOTHER EPISODE, AYOUPENDY et JANUS ROCK, une revanche des 3 derniers cités semble difficile. MALEFIQUE est toujours maiden. ZARA SKY, ANOTHER EPISODE et LADY WULFRUNA semblent se valoir actuellement à cet écart de poids. CAPITAL GEARING cherche un succès depuis longtemps et barre encore STARK. DAWN SALUTE avait gagné sa course à Mons en 2017 mais aussi à Ostende cette année. RED RUBIN aura sûrement besoin de courir. SINGAPORE SPUR rentre. MATKA n'a plus couru depuis longtemps. SINADINOU est un brave cheval mais limité.

pronos : 1-3-10-12-11

4ème course

ANOTHER FOR JOE terminait 2ème de l'Open sur ce parcours mais depuis (et tout récemment) INKERMAN a pris sa revanche sur lui. INDICATIVE CHOICE vient de terminer en net retrait de SOME NIGHTS. SHOOTING THE BREEZE a été nettement battu par INDICATIVE CHOICE au mois de septembre sur cette piste. AVE ERIA terminait la dernière fois en tête des battus dans l'Open sans être ridicule. MIGNOLINO vient de rentrer correctement après une longue absence. HIGGY'S HEARTBEAT ne possède qu'un podium jusqu'à présent. WILSONS RUBY fera son possible comme d'habitude. FAULKWOOD n'a encore rien montré. KOINOR vient de terminer après une longue absence deuxième de ZARA SKY (tout en devançant AUTUMN TONIC) et est créditée d'un poids favorable. Ce sera compliqué pour LESPALEM tandis que T'CHOUPI CHOP tentera de se racheter.

pronos : 12-5-9-4-2

5ème course

KLONDIKER n'est pas encore parvenu à obtenir une place dans les 3 premiers cette année. BARONCELLO a gagné en cheval déclassé au mois de mai sur ce parcours. AHRAAM aura beaucoup de mal à prendre sa revanche sur PHILBA (invaincu à Mons). TRAPPED nous vient de France en effectuant une course de rentrée. STEPHIll devrait pouvoir prendre sa revanche sur AKOHOL au vu de leur dernière sortie. SIMMANTOV n'est pas vraiment un spécialiste des psf. BATTLE OF BOSWORTH et TERMNSNCONDITIONS auront besoin de courir. SAPHIRBLUE dépend d'un tandem redoutable. TYWIN, FORRICCHERFORPOORER et GIULIA JAY manquent encore un peu d'expérience.

pronos : 5-2-7-6-10

