Attribution d’une bourse exceptionnelle aux artistes professionnels de toutes les disciplines artistiques

Attribution d’une bourse exceptionnelle aux artistes professionnels de toutes les disciplines... Vous êtes artiste et vous avez besoin d'une aide financière pour poursuivre votre création ? Vous organisez un spectacle, un concert, une exposition ? La bourse aux artistes du Hainaut est peut-être source de subvention. Comme l’explique Olivier Fiévez de Hainaut Culture, la bourse s’adresse à un large panel de créateurs quel que soit leur âge : « il faut qu’il y ait au moins un développement de projet depuis 3 ans en Hainaut, peu importe leur discipline, que ce soit pour les arts de la scène, les arts plastiques, visuels, … ». Les centres culturels régionaux que sont l’Eden à Charleroi, la Maison de la Culture à Tournai, C'est Central à La Louvière, la Maison culturelle d’Ath et Mons Arts de la scène sont de précieux relais pour les artistes de même que pour les membres du jury qui octroieront les aides financières. Bien évidemment, comme on le devine aisément, les intéressés devront remplir un dossier et le déposer auprès d’Hainaut Culture pour le 31 janvier 2022 au plus tard. Les délibérations du jury se feront dans les jours suivants. Les artistes sélectionnés seront informés pour la fin février. Pour la 2ème édition de cette bourse, l’enveloppe globale est de 45 000 €. Les aides seront diverses avec un plafond de 2000 € par projet. L’an dernier, 16 projets ont été retenus. Plus d’informations :culture.hainaut.be