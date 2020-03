Astucieux ! Un marché « drive in » à St Denis près de Mons - Hainaut matin - 25/03/2020 Les organisateurs du marché fermier de Saint-Denis ont trouvé une astuce judicieuse pour nous permettre de nous ravitailler en bons produits du terroir sans contact, à l’abri des microbes. Pendant le confinement, le marché du Quartier de Saint-Denis, près de Mons, aura lieu en drive in ! Le principe est simple et sans danger : vous commandez via la page facebook du Marché du Quartier de Saint-Denis et on vous sert votre commande dans le coffre. Les produits bio des sept producteurs sont repris sur les formulaires : légumes de saison, fromage de chèvre, viande et charcuterie, saumon fumé, confiture, sirop, beurre et plats préparés. Les paiements se feront au préalable par virement. Les commandes doivent être enregistrées avant ce 25 mars à 20h. Elles seront livrées ce vendredi 27 mars de 18h à 19h à l’abbaye de Saint Denis près de Mons. Facebook pour les commandes et les infos : Marché de Quartier de Saint-Denis.