Assistez à un concert depuis votre salon et par la même occasion mobilisez-vous pour la Croix-rouge

Ils ont décidé de se mobiliser pour la Croix-Rouge en offrant leur art, leur musique tout simplement. Le groupe Blueland de la région du Centre vous offrira un concert dans les prochains jours. Un concert pour vous offrir un bon moment mais aussi pour vous mobiliser pour la Croix-Rouge.

Carine Bresse a voulu savoir auprès de Rachel, la chanteuse du groupe, pourquoi de concert ?

"On a toujours été très sensibles aux personnes précarisées et on s'est dit qu'avec la situation covid qu'on vit actuellement, c'est pas facile pour les artistes mais c'est encore plus difficile pour des personnes qui vivent dans la pauvreté au quotidien. Pour la plupart la situation a empiré. Comme nous pour le moment on n'a pas accès à la scène, qu'on ne peut pas faire de concert, on s'est dit qu'on allait mettre à profit notre musique d'une autre manière et on a donc décidé de réaliser un Facebook live pour la Croix-Rouge, parce qu'on sait qu'ils s'occupent des personnes précarisées. Ca permettra de récolter un peu d'argent et on le fait avec ce qu'on sait mieux faire c'est-à-dire la musique !"

Pendant le concert vous aurez accès à un lien direct qui vous mènera à leur collecte. Vous pourrez faire un don, du montant de votre choix, ça peut être 1 €, 2 €. Le but est de sensibiliser les spectateurs et rappeler qu'il y a des gens qui vivent des situations encore plus tristes.

Le Facebook live aura lieu le 26 décembre à 19h30. Pour participer au concert rendez-vous sur cette page Facebook : Blueland - Live pour la Croix-Rouge

Et pour en savoir plus sur le groupe : Blueland