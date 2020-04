Askoli : une appli pour vous aider à acheter belge et pas cher !

Chouette, plein de réductions ! - 15/04/2020 Achetons local, achetons belge à bon prix dans notre quotidien comme sur le web est un bon reflex, une bonne résolution à adopter. Encore faut-il savoir aisément si on surfe sur un site de chez nous parce que l’adresse qui se termine par ". be " ou ". com " ne certificie pour autant que derrière il y a automatiquement une entreprise belge. Benoît De Vos est l’un des responsables d’Askoli, une application qui nous éclaire sur l’identité réelle de sites commerciaux que nous visitons et nous aide à profiter de d’avantages et de réductions. Askoli nous dit si le site que nous convoitons pour un achat est belge ou pas et s’il offre un quelconque rabais. L’idée émane d’une sensibilisation auprès du public de 25 dirigeants d’entreprises belges à acheter local. L’application s’installe facilement en moins de cinq minutes. " Au départ, vous indiquez les programmes pour les lesquels vous êtes membres, votre fournisseur d’énergie, votre mutuelle, votre banque, les abonnements pour les magazines, les quotidiens,… On rassemble toutes les réductions, les avantages liés à ces programmes. Vous pouvez aussi maintenant choisir d’acheter local en activant l’onglet " acheter belge ". Le programme opère le tri dans les sites que vous visitez et vous indique si vous disposez d’une réduction et s’il s’agit d’une entreprise belge ou pas " nous explique l’un des concepteurs. Les entreprises belges intéressées à intégrer l’appli peuvent le faire facilement en complétant le formulaire disponible sur le site. Les responsables analyseront les demandes au cas par cas. L’un de leurs principaux critères de sélection est le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé. Pour pouvoir figurer sur l’appli, il faut aussi que 10% soit reversé localement dans l’emploi ou le bénéfice imposable sur le territoire belge. Askoli est une start up d’anciens collègues qui travaillaient dans le privé. Après avoir conçu un programme d’avantages, ils ont constaté l’inefficacité de leur application. " Votre fournisseur d’énergie peut par exemple vous proposer des réductions pour des appareils électroménagers. C’est très intéressant mais au moment où vous voulez vraiment acheter un grille-pain ou une plancha, vous ne vous souvenez plus que vous pouviez bénéficier d’une réduction via ce fournisseur d’énergie ". Ils ont alors planché sur une application plus pratique et efficace. " On vient aussi de mettre en place une nouveauté qui permet d’avoir les réductions à un même endroit pour aider les consommateurs à économiser ".