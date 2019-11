Arrivée du cube Viva for Life ce matin sur la Grand Place de Tournai - Hainaut matin - 28/11/2019 Viva for Life c’est du 17 au 23 décembre sur la Grand Place de Tournai. Il faut de la place pour installer le cube mais pas que… il faut aussi de la place pour les infrastructures : comme les loges, les bureaux, pour accueillir les gens et les invités,… Encore une belle édition se prépare, le cube est bien situé et pas mal d’artistes sont annoncés pour ces 7 jours. Le cube sera prêt vers le 13/14 décembre.