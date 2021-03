Après plusieurs réunions courues en matinée, retour d'un programme en fin de journée à l'Hippodrome de Wallonie

Après plusieurs réunions courues en matinée, retour d'un programme en fin de journée à... 6 courses au trot Départ de la 1ère à 17h50 Réunion à suivre en streaming sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course Pour sa deuxième épreuve de rentrée après une longue absence, FERIA DU TOULAY pourrait bien courir en net progrès. EPINARD va encore finir vite. Sage, ERMINE DU RYS sera une adversaire de taille. Après plusieurs bonnes courses au monté, FIRST DE ROUGEMONT change de discipline, c’est une info à tenir en compte. FURTIF MÉRITÉ et ESPRIT D'OEILLET viendront ensuite. 2ème course DITO QUICK vient de s'imposer à Kuurne en devançant CONCERTO (troisième) et DARIUS DU LOIR (quatrième). A noter cependant que lors de la course du 24 janvier, c'est CONCERTO qui battait DITO QUICK. Ils se tiennent mais il faudra cette fois compter avec ELFE DU CHATAULT qui vient de s'imposer. 3ème course NINA BAMBOIS vient de s'imposer à Kuurne en devançant MAYFLOWER E (troisième). MONTANA VAN HEREND a échoué du plus court des écarts la dernière fois à Mons tandis que MISS HARPER confirmait sa forme en terminant quatrième de cette même course. Dans un bon jour MOSITO, GRAMBO ORCHI et NEYMAR peuvent bien faire. 4ème course IMPERATOR STAR est le plus régulier du lot. CESARE W cherche sa course depuis quelques temps et vient d'être devancé par KYWI DE CORTA qui mériterait également une victoire. JYNA D'ERPION vaut mieux que ses deux dernières sorties. MYA DU CALVAIRE a souvent affronté les meilleurs de sa génération et face aux vieux elle sera redoutable. 5ème course MR BROWN reste sur deux excellentes sorties mais le 24 janvier il avait été devancé par MARCO DE BRUCOM qui s'est montré fautif depuis. LIMONCELLO JP n'est pas loin de les valoir également. 6ème course KOLIN DE LA FUTAIE tentera de remporter sa cinquième victoire de rang. LORD OF LOVE risque encore de prendre un accessit. KATALAYA TRAFO et JUGLANS BLOC viendront ensuite.