Après les trotteurs mardi, place aux galopeurs à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... Réunion de Galop (à huis clos) Ouverture à 11h40 Programme à suivre en streaming sur www.hippodromedewallonie.be CHEVAL DU JOUR : SRI LA FRIME OUTSIDER DU JOUR : MONTALBAN 1ère course SRI LA FRIME ne cesse de s’illustrer sur cette piste et pourrait bien remporter une nouvelle course. Il devrait lutter avec LEGAL RIGHTS. GOLDEN BOY vient de devancer FIRST CONDE mais il le retrouve avec un désavantage de trois livres par rapport à leur dernière confrontation. LINNOVA et CLENYMISTRA ont toutes les deux brillé à Waregem cet été. Pronos : 3, 1, 4, 6, 2, 5 2ème course En grande forme, XARCO devrait encore bien faire dans cette course pour gentlemen et cavalières. ALL ROUND cherche sa course et la bonne distance. KINGS LYN vient de s’imposer en créant une énorme surprise. DEVILIN et CAPITAL GEARING ne sont pas mal placés au poids au contraire de REALISATOR qui porte une montagne de poids mais qui s’est classé troisième ici sur plus court le mois dernier. Pronos : 2, 6, 8, 14, 12, 1 3ème course La ligne du 27 octobre est à reprendre. Ce jour-là, FRENCH BERE s’imposait en devançant de peu AUTUMN TONIC (deuxième), FLAUNT IT (troisième), HOUNDSTOOTH (quatrième) FALLING WATER (cinquième) et SALMON FISHING (septième). Le vétéran MONTALBAN et GIODONNA peuvent tous les deux modifier cet ordre d’arrivée. Pronos : 1, 4, 2, 7, 12, 3, 4ème course BARBADOS BOB est un métronome à Mons mais dans cette première épreuve de handicap sa tache se complique. On peut lui préférer THE RIGHT CHOICE qui a gagné facilement ici au mois de septembre ou AGENT EXCEL qui sont mal placés dans les stalles. FROSTED LASS et NOTHING TO LOSE ont terminé ensemble au mois de septembre. SHADOW CHASER et TIKTHEBOX viendront ensuite. Pronos : 4, 1, 9, 7, 5, 2, 6