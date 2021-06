Après les trotteurs en milieu de semaine, place aux galopeurs qui vont enfin sortir des stalles dimanche sur l'Hippodrome de Wallonie

Après les trotteurs en milieu de semaine, place aux galopeurs qui vont enfin sortir des stalles... 7 courses au galop Réunion en soirée (sans match de l’Euro) Départ de la 1ère à 19h30 Hippodrome ouvert au public Tribunes couvertes et découvertes accessibles Service Horeca en activité pour vous servir Confirmer votre présence sur info@hippodromedewallonie.be 1ère course DORMIO est en forme optimale et pour sa seule défaite lors de ses quatre dernières sorties, il n'a été devancé que par SEA TEA DEA, il a regagné ensuite en Allemagne. CELESTIAL WOOD est chargé mais bien placé dans les stalles, il ne devrait pas taper loin. BLUE TANGO revient à de justes ambitions après avoir échoué en France. LACI REDESKI vient de s'imposer Outre-Rhin. THE GATES OF DAWN est barré par DORMIO et SEA TEA DEA. 2ème course En forme NILSON sera un favori logique. Attention toutefois à BARBADOS BOB qui peut toujours se rappeler à notre bon souvenir malgré un numéro tout en dehors. Pour sa troisième course de rentrée, TRAPPED devrait encore progresser. Souvent chuchoté, FALKWOOD a enfin pris une bonne deuxième place fin avril sur ce tracé. A MILLION DREAMS et HOUND STOOTH viendront ensuite. 3ème course PEAKY BLINDER n'a jamais déçu cette saison et il sera une base solide. LOG IN a battu LADY MAGDA (deuxième) au mois d'avril. Depuis cette dernière s'est imposée à Waregem. ALARIS sera compétitif pour les places. Ne négligeons pas les allemands AMARENTO et SHADOW CHASER. 4ème course AUTUMN TONIC mériterait bien une victoire cette saison après trois deuxièmes places dont une derrière le bon PEAKY BLINDER qui court en première épreuve de ce handicap divisé. AVORIO avait bien fait à Mons au mois d'avril et reste sur une bonne course battu de peu par SEA TEA DEA. LIE HIGH trouve un lot à sa portée avec un poids de plus en plus favorable. BARBARA VILLIERS aura pour elle sa fraîcheur et un bon numéro de corde. WHAT SECRET a gagné en février sur un peu plus long à Mons. 5ème course Le vieux MUNAZAN et COACH PARTY sont deux chevaux qui ont gagné sur ce tracé cette année. SPOT LITE a été battu par de bons chevaux au mois d'avril ici même. ROZANNE est raccourcie et risque d'être prise de vitesse. 6ème course Une des rares courses de 3 ans à Mons. Tentons INTERSTELLA qui a bien couru par deux fois en Allemagne. L'autre "Von Der Recke" LIONHEART sera son principal rival. PREMERO PASADO viendra ensuite. 7ème course On termine avec des chevaux arabes et comme souvent l'écurie de Madame Jean François Bernard détient les clés de la course avec ASSAYEL (William Mongil) et HELFIKS DE BOZOULS. Le très régulier EL ZARKA DA ne part pas battu d'avance.