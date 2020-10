Après les galopeurs, place aux trotteurs à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 13/10/2020 1ère course à 18h30 Cheval du jour : 508 FRANC JEU 1ère course AZUR DE CLERLANDE va finir par surprendre. DAISYMONEY RINGEAT tentera de vite bien se placer. C’EST MAJYC trouve un engagement en or. DITO QUICK peut se réveiller. CHARMEUR DES HAYES cherche un succès. DARIUS DU LOIR est un bon outsider. DUC DE TYROLE est revenu en forme. FIER D’ARS et FLASH SPECIAL possèdent un bon record. APOLLON DU LOISIR n’est jamais à éliminer. DECLIC DU GADE vient enfin de remporter sa course. Pronos : 8-4-5-12-3 2ème course Le Prix Lac de Come. Encore un lot de chevaux réguliers. SESAMO OM tentera un podium cette fois. GYWIN D’ERPION mérite encore une place dans le trio. IGLESIAS BOSHOEVE revient au top. JOINTNESS SIDNEY fait toutes ses courses. RAPIDE YODA peut gagner. ZENIT DEL DUOMO est l’un des plus riches du lot. JULIETTE D’ERPPION n’est jamais à condamner. INVIT KELLER DH vient de dépasser 30.000 € de gains. IDEAL PONT VAUTIER collectionne les 4èmes places. Pronos : 5-3-10-1-2 3ème course 2300 mètres : autostart. Des chevaux qui se tiennent de très près aux gains. ITOKI DU LOMBART vient de très bien courir. IRIS BALDWIN va se racheter. ECLAT DU CALVAIRE fait toutes ses courses. JANA DE BRUCOM revient en forme. KAMUKANA VRIJTHOUT (à condition qu’il tienne la distance). IL MONDO EV semble bien placé derrière la voiture. LETINA SUNSHINE est très régulière. JADORE SUGAR aussi. MATEO DE REVE n’a que 4 ans et se révèle. CORLEONE est bon mais partira du deuxième rang derrière l’autostart. Pronos : 10-11-2-6-7 4ème course FLASH DE DUFFEL est encore un peu irrégulier. GORKA s’annonce. FIDEL DU NORD a sa chance pour un podium dans ce lot. GEASODA est issue de PERLANDO et JASODA et semble perfectible. FACE TIME DANOVER est l’un des plus argenté et le plus rapide du lot. GRACE GRAND LARGE a bien couru l’autre jours, attention ! Tous les autres peuvent au minimum se placer. Pronos : 1-5-2-7-11 5ème course On passe en ‘On Line’. FILS A PAPA est capable de se placer. GELINE DU VIVIER peut s’améliorer. GEISHAN PAN reste très compliquée. GOLDIE CROWN reste sur une troisième place. FELIX CROWN est D4. FRANC JEU reste la base de la course. FUNKY STYLE dépend du tandem ‘Lindqvist-Jules jr’. HEROS DE MAHEY est un ‘Ghekière’ qui possède sûrement des moyens . FILS DU NIL est expérimenté. Pronos : 8-7-11-9-2 6ème course Le Prix Eurotiercé. En présence de chevaux pas trop argentés. HERNANI D’ORIENT possède le plus de gains dans cette course. GEZIA DES OLIVIERS n’est pas hors du coup. FIONA SPEEDHYCAT est drivé par un homme bien inspiré depuis un bon moment. FOREVER DU VERNET vient de s’imposer. GENTIMENT est confié à D. Brouwer. GOLDEN AGE semble sur la bonne route. FARMONY DE JUPILLE est D4. GAVROCHE PACO est encore irrégulier mais pas sans chance de s’illustrer. HERITIER CASTELETS n’a pas de gains, c’est l’occasion d’en prendre. Pronos : 7-3-4-8-9 7ème course ICARUS fera ce qu’il pourra. KIM SPITS n’y est pas pour l’instant. FURIE DE THEYS sera un outsider. MIRACLE YANKEE vient de gagner méritoirement. LARRY MOM va se racheter. KONWAY LIMBURGIA n’a rien à se reprocher. KYTRA DE YH cherche un succès. EXPLORER QUEEN devrait pouvoir monter sur le podium dans un bon jour. Pronos : 5-4-6-7-8 8ème et Dernière course de ce programme assez extraordinaire. Les apprentis et lads jockeys seront aux prises. KYRAL D’ERPION a un peu déçu récemment. JYWIN D’ERPION cherche un succès. FLEUR DU RAMIEROU est plutôt irrégulière. L’AS DU CALVAIRE est D4 tout comme GRACEFUL BOKO. LOLYE DE FOSSSES est régulière. FLORIDE DU MELE se cherche quelque peu. Pronos : 2-5-6-8-1