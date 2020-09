Après les galopeurs hier, la piste cendrée de Mons, une de plus qualitative d'Europe est prête pour accueillir les trotteurs

8 courses au trot Départ de la 1ère à 18h00 Cheval du jour : 212 LOWI DE SPAGNIE Outsider du jour : 406 DROGHEDO

1ère course

C’est très ouvert pour cette épreuve d’ouverture. COMME IL FAUT vient enfin de gagner, FLUPKE PAN vient de démontrer qu’en restant sage il peut surprendre. GRAXO va tenter un podium. EXCELLENT ARTIST doit être racheté. FELICIA DE MERCH viendra plutôt pour une place de quatrième. ECLAT DES ILES vient de se surpasser. ESPRIT D’ŒILLET peut se racheter. ERBY BRUN court bien une fois sur deux. DECISION n’est pas mal disposée actuellement. DARTOIS peut encore l’emporter. CRYSTAL PASSION reste sur deux victoires et se présente D4. ETERNEL DE HAYES n’est pas incapable de surprendre. FIRST DU ROUILLY se révèle. FLIRTINI progresse sans cesse.

Pronos : 12-16-4-13-7

2ème course

2300 mètre à couvrir. MILF VRIJTHOUT est en grande forme. KATO et LOVE VIVANT sont très bien placés derrière l’autostart. LOTHARINGEN EV et JIPSY FULLSPEED sont D4 pour tenter la gagne. LOUIS VICTORY FR vient de gagner à deux reprises et peut encore augmenter son compte en banque. KUISY FD est irrégulière. DIDINE DE TONGRES se défend bien actuellement. LOWI DE SPAGNIE est à racheter absolument. KOBE DU CAMARDE se place assez souvent. LED ZEPPELIN est un habitué des places. LETS GO ROYALE n’est pas facile mais possède un brin de qualité.

Pronos : 12-1-7-8-4

3ème course

Le Prix de la Corniche. FYBER D cherchera une place. ZODIACO AS peut gagner. KYRAL D’ERPION n’arrive pas à gagner. GRACEFUL BOKO fait toutes les arrivées tout comme KAKI MOM. LOTTE HALL VO est d’une grande régularité. KELSEY EV peut le faire si elle trouve les bonnes ouvertures. L’AS DU CALVAIRE est D4 et est un gagnant potentiel. MISTER VALENTINE pourrait accrocher une quatrième place. EVEIL DES SENS n’est pas n’importe qui.

Pronos : 2-4-9-10-13

4ème course

Le Prix Eurotierce avec des chevaux argentés. CHARMEUR DES HAYES tentera de devancer DUC DE TYROLE que K. Depuydt a choisi. BERING DU GOUTIER a conservé quelques moyens. DROGHEDO va finir par en gagner une. ELTON TRAFO court bien une fois sur deux. Les autres ne sont pas des outsiders impossibles aux places.

Pronos : 2-6-5-4-7

5ème course

On passe en ‘on line’. Un lot touffu de chevaux en devenir. LAMONITA SYG sera drivée par Jos pour ses premiers pas en course. NOTRE VALENTINE s’améliore un peu. NEW YORK DE RY peut sûrement mieux faire. GOOGLE DE DUFFEL n’a pas mal été qualifié. KISS ME DARLING DB possède expérience et chronos. ETE QUATORZE pourrait se placer. NOBLE D’OR a débuté par une deuxième place. LINDSAY MATIC a son mot à dire tout come MILADY AXKIT. MR BROWN n’a pas l’air de manquer de quelques moyens. Tous les autres concurrents peuvent se placer à belle cote.

Pronos : 14-4-11-9-13

6ème course

NEIL YOUNG a déjà couru deux fois et part du premier rang derrière la voiture. LUCKY CHALEONNAIS a été extrêmement bien qualifié. JOLLY JUMPER est D4 et MADOC WORTHY est DP. MISS HARPER devrait progresser. HOT SPOT DELCO est drivé par G. Lannoo. JUSTIN BIEBER est le seul à avoir déjà gagné. MISTER CHIP s’améliore. GRACE GRAND LARGE n’a pas mal couru récemment. MOUSSA AS peut sûrement mieux faire.

Pronos : 3-9-10-11-13

7ème course

Des apprentis et lads jockeys au départ. Très belle course en vue. GABBYTO vient de surprendre. IRIS BALDWIN vient de gagner à deux reprises. KEELY QUEEN ER méritait sa victoire la dernière fois. ITOKI DU LOMBART est capable de surprendre pour une place. ECLAT DU CALVAIRE vient de se réveiller. JARRAH BOLETS dispute activement toutes les arrivées. LOVE IT EV est un métronome. CRACK DE NEUVILLE peut se placer. DODDY DU VIVIER s’améliore dans ses résultats. HERO STAR sera un outsider.

Pronos : 2-7-3-6-5

8ème et dernière course de cette réunion

MONIQUE D’HOEVE est la seule déferrée des 4. LINUS DIJKHOEVE devra aller plus vite ce soir. MICK JAGGER EV est assez régulier. KEEP DANCING HERO sera associé à Jos. MARTY DE CORTA possède quelques moyens. KETTY HS a les moyens de l’emporter. LIO JANE AC est souvent placée. LIMONCELLO JP qui plus il court plus il court mieux. KADET SLIPPER n’est pas incapable de gagner. ENZO DE BRUGES vient de terminer deux fois 3ème. LET’S GO VRIJTHOUT fait ce qu’il peut à chaque fois. KENTUCKY GALA possède un chrono intéressant.

Pronos : 1-5-10-9-8

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be