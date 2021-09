Après les finales des Darby de dimanche, retour sur l'Hippodrome de Wallonie avec l'avant-dernière réunion de septembre

Réunion au trot

8 courses au programme

Départ de la 1ère à 18h30

4 premières courses Premium

1ère course

GAELIC DE VIETTE a beaucoup progressé depuis qu'il est chez son nouvel entraîneur. Il peut doubler la mise même si FURAC DE VALFORG qui rentre est un candidat sérieux pour la victoire. FUSAIN est capable de tout. En deuxième ligne, on se méfiera de GIORGIO DU VIVIER qui possède des moyens mais qui reste compliqué. GONE DE SOFIA (déferré des 4) et FLASH DU CONDROZ sont capables de corser les rapports.

2ème course

C'est très ouvert... IXIA DEELE prend les choses du bon côté en Belgique. NIKITA AC a remporté deux de ses trois dernières courses. HARLEY DU RAFHAY reste très irrégulier. FEEDBACK DIESCHOOT vaut mieux que sa dernière course tout comme LET'S GO VRIJTHOUT. Sage MARTY DE CORTA tentera de confirmer sa récente sortie.

3ème course

NECTAR n'est pas loin de remporter sa course. Récent troisième sur ce tracé, HERLANDORIO avait devancé NACIDO (quatrième). IBERNATUS compte deux bonnes courses à Mons en deux sorties sur cette piste. NERO TER PUTTEN peut progresser. GANOVAR tentera de confirmer son récent succès.

4ème course

GRÂCE a échoué de peu les dernières fois. ONE LOVE BIANCA a gagné ses deux courses disputées à Mons au printemps dernier. NEVER LOSER HD a été battu dans les cent derniers mètres la semaine dernière. GRAMBO ORCHI fait ce qu'il peut. LOVERBOY ZEN peut surprendre s'il se sort de son mauvais numéro de départ.

5ème course

Après de nombreux accessits, NOBLE D'OR vient d'ouvrir son palmarès et a doublé la mise la dernière fois mais LASTPRETENDER CM qui l'avait battu au mois de juin aura notre préférence. LOBORGA DC est souvent battue par un bon cheval. Un jour ou l'autre KYRJA SMART va rester au trot et en surprendre plus d'un.

6ème course

EDEN DE CHIRCAS sera l'épouvantail de la course. Pour le jumelé et le trio, nous retiendront FOREVER DE PRESTES, EZECHIAS et C'EST MAJYC qui va courir en progrès sur sa rentrée.

7ème course

JOY RIDER DE YH est capable de renouer avec la victoire. MAD DIVA revient en Belgique où elle s'est révélée. CEZAR H vient de gagner au monté (sur le tapis vert).

8ème course

C'est très ouvert mais comme souvent au monté nous ferons confiance aux dames qui remportent chaque année la majeure partie des courses en Belgique. GRAND BASSAM, GAME SPOKEN et KATALAYA TRAFO sont associées à celles-ci. FORTUNA DE JANA trouve un bel engagement en tête. GAILLARD DU MAINE sera également à suivre.