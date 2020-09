Après les émotions de dimanche après-midi sur l'ovale wallon, retour à une réunion de soirée en deux temps

Après les émotions de dimanche après-midi sur l'ovale wallon, retour à une réunion de soirée... 8 courses au trot Départ de la 1ère à 18h00 Cheval du jour : 808 ULTRA TIVOLI Outsider du jour : 101 DELICIOSO 1ère course Et un lot touffu pour débuter la réunion. DELICIOSO trouve un engagement idéal. EXPRESSODELADOU peut se réveiller. DIVA DE CABERT ne déçoit jamais. ERMINE DU RYS collectionne les places. FLASHING SMART devra éviter la faute. FORTUNA VICI reste sur une troisième place. GRAINE DE CRESSY est la plus jeune de la course avec GLYCINE D’ERPION (D4). EUREKA HERBLINAIE a progressé. FIFTY D’ERAH devra rester sage. Pronos : 4-1-9-6-5 2ème course 2300 mètres à parcourir. GIPSY D’ERPION devrait se racheter. DJOHNNY BE GOOD court bien actuellement. DEDIER possède quelques qualités. FURIEUX DE GINAI trouve la bonne carburation. FANDANGO STAR (Jos). EARL GREYWAY devrait mieux faire. FARAFINA débute avec des prétentions justifiées. FIDEL DU NORD est plutôt irrégulier. FILS A PAPA progresse. FRIDEME DU PAC possède un bon record. GOLDEN AGE sera revu avec intérêt. ROSKALEO pourrait surprendre. Pronos : 1-9-6-4-11 3ème course 1750 mètres. JOY RIDER DE YH devra se sortir de ce numéro de départ. JULIETTE D’ERPION est fidèle à elle-même tout comme GRIMALDI et PROUD OF MY FACE qui disputent toutes les arrivées. CHARMEUR DES HAYES va tenter de mieux faire. CEZAR H peut toujours surprendre. TOMNJERRY DIAMANT ne se déplace pas pour rien. JOINTNESS SIDNEY mériterait une victoire. Pronos : 1-3-4-8-5 4ème course JR DIESCHOOT, LOVE IT EV et KEELY QUEEN ER devraient se disputer la victoire. KARADJA VRIJTHOUT sera le seul D4 de la course. GABBYTO n’est pas régulier. ERWAN, ICARE T, HECTOR TER BLEKTE et CRACK DE NEUVILLLE seront à l’affût. Pronos : 5-4-1-2-8 5ème course On passe en ‘on line’. Le Prix Capri. KINGSLAND M se cherche depuis un moment. EROINE DU THENNEY a beaucoup progressé. KIDDY VR sera D4. KALITA D’EREBUS possède une chance des plus régulières. LITTLEMISSMELODY mériterait de renouer avec la victoire. KATINKA D’HOEVE est en forme. KOJAK D’HOEVE était chuchoté après son succès mais n’a pas pu confirmer. LUNAVITA et FATALE LEBEL tenteront de trouver les bonnes ouvertures. FRIMOUSSE vient enfin de gagner. DOUCE BRILLOUARD est en regain de forme. ECU DE JANEIRO reste capable de se placer. Pronos : 2-5-4-8-6 6ème course NOBLE D’OR semble un bon cheval. LASTPRETENDER CM est en bonne conditions. LILY ROSE VOLITA peut gagner. KEEP IT LIKEASTAR peut se retrouver. MR BROWN vient enfin de gagner. Les autres peuvent tous se placer à belle cote. Pronos : 2-11-9-13-10 7ème course Le Prix Turin. Voilà une course ouverte. LOTUS EV devra rester au trot. LOU DIAMOND est rapide et régulier. KAREL TER PUTTEN est plutôt un jour avec, un jour sans. MISS DU CHATAULT est une placée potentielle. KEEP DANCING HERO est au top avec Jos. KADET SLIPPER progresse. LOVERBOY ZEN surprend parfois. MARCO BR est un métronome. LOVELY GIRL est un outsider. Pronos : 7-2-4-5-11 8ème course On termine la soirée avec une course au trot monté. Départ volté et rendement de distance (25 mètres) à partir de JACK LJ. DELSON DU MOULIN n’est pas des plus simples à monter. EXTREME DE GRAUX vient de terminer troisième. COCO BONGO vient de montrer qu’il était revenu au mieux. JANA DE BRUCOM va peut-être gagner. FLASH DU LARGE poursuit sa moisson. DIVINE BEJI possède pas mal de gains et ULTRA TIVOLI semble (peut-être) un peu déclassé. Pronos : 8-4-3-1-2