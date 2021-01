Après le spectacle proposé par les trotteurs mardi dernier en soirée, place aux galopeurs à l'Hippodrome de Wallonie

Après le spectacle proposé par les trotteurs mardi dernier en soirée, place aux galopeurs à... Réunion de 7 courses, les 4 premières en mode Premium Début des opérations à 11h35 1ère course SIR CHANCEALOT a été battu de loin par un bon cheval la dernière fois. VIBRANT CHORDS ne devrait pas tarder à passer le poteau en tête. LINNOVA porte encore du poids mais semble armée pour s'illustrer. WILD GYPSY BOY nous a montré de belles performances en Allemagne dans de petits lots. 2ème course FIRST CONDE s'est imposé avec autorité la dernière fois. Après sa victoire, WHAT SECRET a déçu tout en n'échouant que de peu pour le second accessit. KEN TAH TEN n'a pas mal fait en dernier lieu. Dans un bon jour, LADY MAXI pourrait surprendre tout comme CLAIREMARIE dans laquelle on peut croire. 3ème course Le 21 décembre TIKTHEBOX devançait WILSONS RUBY et EXPEDIATE, qui terminaient tous les deux sur la même ligne. NOTHING TO LOSE terminait cinquième en retrait mais il a depuis gagné de bout en bout il y a juste 10 jours. AUTUMN TONIC et SOME NIGHTS peuvent se placer. AKOHOL est mal mis dans les stalles mais il va un jour ou l'autre retrouver le chemin du succès. 4ème course En spécialiste du tracé, SNOOZY SIOUX a retrouvé le chemin de la victoire pour son retour à Mons en devançant ROMANTIC ANGEL (troisième) et BETTER VALUE (cinquième). Mais il faudra craindre WILL NESS qui n'a été battu que par le bon Gamgoom la dernière fois. Reste AWARDED la régulière et le vieux MUNAZAN qui vient de surprendre en s'imposant après 15 mois d'absence. PICASSO, NILSON et DAYLIGHT pourront servir de base pour les 3 dernières épreuves qui se dérouleront toutes sur 1.500 m 1ère prise d’images aux alentours de 11h15 grâce au streaming sur www.hippodromedewallonie.be