Après le galop hier, 9 courses de trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 29/04/2019 1ère course à 18h30 cheval du jour : 407 UNAR BI outsider du jour : 204 DECLIC FLIGNY 1ère course ESPERITO DUEM sera D4 tout en étant bien engagé. ETOILE D'OCCCAGNES est irrégulière. EPALIA n'est plus loin de trouver sa course. EACH KING possède un bon record. ENEAMICO et ETOILE DES VENTS partent du premier rang avec une chance certaine. EPRIS DE FOOT possède des moyens certains. DJO DE NAPPES et EL BANDIDO devront partir du 2ème rang. ECHO DE CHANTEINS, EFFEUILLE MOI PAN et DYNAMITE DU CARHOG devraient jouer un bon rôle. pronos : 4-3-2-7-14 2ème course COOLZEN DE JERVI est régulier et rapide. DECLIC FLIGNY est en forme. CELTIC AR CARAC et CONDOR SKY semblent se valoir actuellement. DECLIC DU GADE et ETOILE DE LAHAYE ont un peu déçus récemment. DITO QUICK n'a pas un numéro favorable. BALBUZARD reste sur deux 2è places tandis que EGEE FOR LIFE peut surprendre pour une place. pronos : 9-1-4-7-5 3ème course CANDYMAN HORNLINE ne se déplace pas inutilement. IDEAL PONT VAUTIER ne cesse de s'illustrer. MEPHISTO PS est à juger. JACKPOT VRIJTHOUT progresse. GHAEDRA VIVANT, UCALAYI BI et VICTORYMOKO ont leur chance via un bon parcours. FLASH DU LARGE et BALBORA peuvent surprendre. pronos : 2-4-6-8-9 4ème course UNAR BI semble difficile à battre. MAD DIVA devrait se racheter. CRIZZLY BEAR a montré de gros moyens à plusieurs reprises. CJ'S PHOTO peut encore se placer. ALENO JOSSELYN fait partie des plus riches de la course. pronos : 7-3-1-5-6 5ème course EXOTIC est en forme. ESMERALDA PAN ne devrait pas tarder à faire parler de lui. DIDOU DU BUISSON découvre un bel engagement. ENJOY TO BE va tenter un podium dans ce petit lot. FOSTER D'ERONVILLE aura l'appui de Jos. EXACT D'OCCAGNES, FILOU DE FROMIEE et DIVINE GRAUX ne sont pas hors course. prono : 5-3-6-1-10 6ème course DIANE D'IDEF peut enfin espérer l'emporter. Pour DRUGSTORE BONBON cela reste un peu tout ou rien. BRIO DE JANEIRO est capable de bien faire. BELLE MAGNIFIQUE part du premier rang derrière l'autostart. BANCO DE VER revendiquera une place. BUCELIO VERDERIE, VIX DE CHANTELOUP, COR DE CHASSE et ALADIN BLEU seront tentés pour une place. pronos : 1-4-5-6-3 7ème course HAPPY OCCAGNES mérite une victoire. JESSY JET VG vient de renouer avec le succès. JACKMAN peut gagner s'il tire un peu moins dans le parcours. GIGANT WELL sera dangereux. KAISER LANTERN va se racheter au moins pour les places. GEORDIE, KYWI DE CORTA et GOLDY TOUCHYVON ne sont pas battus d'avance tout comme JANA DE BRUCOM et CRACK DE NEUVILLE. pronos : 3-5-4-1-9 8ème course Course au trot monté. Rendement de distance à partir du 6 : DIEGO DELAVERA. CRYSTAL D'ERPION et DELSON DU MOULIN se défendent bien actuellement. COCO BONGO semble difficile à battre. ICARIA CLASSIC est bien engagée. ALI THE BEST devra rendre 25 mètres sur cette courte distance. STAR'S SPEED peut lutter pour le succès. FOKKE ZWARLAND peut surprendre pour une place. pronos : 8-4-3-2-6 9ème course EROS TRAFO fait l'arrivée lorsqu'il trotte tout comme KIRA BUTCHER, LARRY MOM et LOBORGA DC. LOUIS fait cependant figure d'épouvantail. DIDINE DE TONGRES est capable de tout. JADA D'ESCAUT sera un bon outsider aux places. pronos : 7-8-9-2-3