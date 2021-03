Après la réunion de trot de mardi, place ce matin aux galopeurs qui vont animer à 6 reprises la réunion sur l'ovale de Ghlin

Après la réunion de trot de mardi, place ce matin aux galopeurs qui vont animer à 6 reprises la... Ouverture de la réunion à 10H30 Programme à suivre en direct sur www.hippodromedewallonie.be 1ère course MISS MILLA B vient de courir en progrès et pourrait bien confirmer. SNOWDROP est raccourci au contraire de QUIET WORD qui passe de 950 à 1500 mètres. NYMFCO lui est sur sa vraie distance. 2ème course VIBRANT CHORDS vient de renouer avec la victoire dans un lot très creux et cette fois cela se complique légèrement. SHERIN a ouvert son palmarès la dernière fois en laissant à plus de quatre longueurs VUE DU CIEL. LOG IN et SHADOW CHASER aiment cette piste. 3ème course ROMANTIC ANGEL et MONSIEUR MEL sont deux valeurs sûres sur les 950 mètres de Mons. Difficile de les départager... Les deux "vieux" MUNAZAN et GHOR brillent encore par intermittence sur ce tracé. 4ème course C'est assez ouvert mais la ligne du 4 février peut se répéter. Ce jour là, SARACEN STAR (deuxième) devançait STEPHILL (troisième) et FRUIT SPIRIT (quatrième). AMERICAN CITY n'a pas fait sa course la dernière fois après une belle série sur 2.100 mètres. Il faudra aussi compter sur SIR CHANCELOT qui pour sa dernière course a devancé STEPHILL et CONTROVENTO. 5ème course ROZANNE tourne autour du pot à Mons mais n'arrive pas à en gagner une. PEAKY BLYNDER et COACH PARTY sont en forme. L'X de la course est incontestablement FOREST KING absent depuis deux ans et demi, lui qui avait gagné un petit handicap à Saint-Cloud pour l'une de ses dernières apparitions. AUTUMN TONIC, SOME NIGHTS et FAULKWOOD peuvent aussi arbitrer les débats dans un bon jour. 6ème course Venant de gagner avec une réelle autorité, MAGIC MISSION sera encore difficile à battre malgré un mauvais numéro à la corde. Il laissait BLUE TANGO à trois longueurs qui a depuis été nettement dominé à Chantilly. ANDORRE avait échoué de peu sur plus long au mois de janvier. EXPEDIATE visera au moins une place. WILSONS RUBY va encore bien finir. RACE FOR FAME part tout en dehors ce qui n'est pas évident sur ce tracé.