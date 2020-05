Après ces dernières semaines de fermeture, les pistes de l'hippodrome de Wallonie rouvrent ce mercredi

Les échauffements d’avant courses seront les plus importants par rapport à la situation actuelle, tout le monde effectue une course de rentrée.

1ère course :

2300 mètres pour rendre hommage à Rick Depuydt dans ce Prix Quentin Rose qui lui a donné tant de satisfactions. Le plein de partants est fait : 16 concurrents vont se disputer la victoire, une victoire entre les chevaux partants du premier rang derrière l’autostart. En l’occurrence : FORBAN DES RACQUES, FAIRWAY DIESCHOOOT, ETOILE DE LAHAYE et DARWIN DU BREUCQ. DRUGSTOR BOURBON sera confié à Kristof face à EAGLE DU CALVAIRE court souvent bien mais manque peut-être d’un peu de punch. FUTAIE D’ERPION est régulière. CRACK DE NEUVILLE est capable de surprendre. CHARME DU PIEFFORT peut finir vite.

Pronos : 7-1-2-4-6

2ème course :

Le Prix Eurotiercé. 2300 mètres : autostart. FERRY DES EPINES, EACH KING et ENIGME devraient jouer un premier rôle. EUREKA HERBLINAIE ne manque pas de moyens. ELAN DES GRANGES et FUEGO DU BOULAY sont des surprises possibles. FANGIO PAN peut nous surprendre. ERMINE DU RYS est en principe capable de l’emporter sur sa meilleure valeur. FIFTY D’ERAH, EXPLORER QUEEN, ELIOT DEELE restent des outsiders valables.

Pronos : 5-8-4-12-16

3ème course :

Rendement de 25 mètres sur la distance de 2875 mètres à partir du numéro 5 dans la 3ème : GIOVANNI BIANCO possède un record et un palmarès très impressionnant. CHORISTE DU TRIO tentera sa chance dignement, c’est un bon cheval. DUNBAR et COLORADO BLUE dépendent de l’entraînement de Marc Azot.

Pronos : 1-10-7-8-9

4ème course :

Espérons que CRISTAL DES HAYES (D4 ) puisse faire honneur à K.Depuydt pour le mémorial de son papa RICK DEPUYDT. BUDETS LASSE semble un adversaire redoutable. MAD DIVA vise une place tout comme FORLAN. DAAN VELOCE représente un entrainement redoutable. DON QUICHOTE possède sûrement des pieds en forme, attention à lui. GRIMALDI n’a rien à se reprocher. ALEANDRO ZS est le plus jeune de la course. CESAR CHARISMA cherchera un podium. ZENIT DEL DUOMOO et OUT OF HEAVEN vont tenter de revenir du 2ème rang derrière l’auto-start.

Pronos 1-2-8-9-12

5ème course :

Le Prix Duc D’Oreye. Le vainqueur se trouve sans doute en première ligne derrière la voiture. ZODIACO AS (Stal Monjoi), MYGHTY BRESCIA (bien placé), LET’SGO LOGO (gros moyens), MISTER VALENTINE (régulière), KENTUCKY T qui parfois gagne en force possèdent tous une première chance. MY LOVE ZEN n’est pas incapable de surprendre. LET’S DREAM MELODY et LETS GO ROYALE viendront plutôt pour une place.

Pronos : 3-5-7-1-4

6ème course :

1750 mètres pour cette 6 ème course. Beaucoup de chevaux restent sur de bonnes courses mais un peu lointaines malheureusement. HECTOR TER BLEKTE cherche sa course. LICKETYCLICK peut se réhabiliter. GHAEDRA VIVANT pourrait enfin gagner sa course. HYSTOIR D’ERPION se défend toujours bien. RAPIDE YODA pourrait être le favori de la course. KEELY QUEEN ER vient de terminer 4x2ème… Et HAVNA PALACE 3x. ELANO DI QUATTRO peut se réveiller grâce à sa fraicheur. LITTLE BRIGADOON (au top : peut gagner).

Pronos : 5-6-7-9-2

7ème course :

composée de 16 partants. Personne n’est à éliminer, course très ouverte. KHATIRA MELODY cherche sa course. KALI MAGNUS découvre un bel engagement. BELIEVE ME CG est un cheval à surprise. KIRR ROYAL LJ fait partie des plus riches du lot. DJANGO DE BACONVAL et JADORE SUGAR sont assez réguliers dans l’ensemble. KIDSPEED VRIJTHOUT vient d’enfin remporter une course. LAST WINNER est archi régulier. EL BANDIDO est une valeur sûre lorsqu’il trotte. CORLEONE est D4. IMPERATOR STAR est un métronome. DANDY FELLOW est régulier pour les places. JR WALKER E est quasi dans le même cas. KLASSIK MCQUEEN est un peu moins régulière. CRYSTAL PASSION et KING’S ROAD font toutes leur course mais ne sont pas trop bien placés dans cette course.

Pronos : 8-2-11-1-7

8ème course :

Place aux apprentis et lads jockeys pour la dernière couse. KIRLO ROYAL ne déçoit jamais. KAKI MOM est très régulier. EARL GREY WAY se révèle actuellement. HAPPPY END, FRIENDLY LANE et DIVINE GRAZUX sont des outsiders très valables aux places. JYBOS D’ERPION et ECHO DU PERTHUIS sont loin d’être des impossibles. LOUIS est capable de gagner. GRACEFUL BOKO et GENERAL OASIS seront D4.

Pronos : 3-1-4-10-11

