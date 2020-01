Apprenez le tambour, vous accompagnerez les gilles de Binche ! - Hainaut matin - 08/01/2020 Envie d’être acteur de carnaval, même si vous n’êtes pas originaire du coin ? A Binche, samedi, au Musée International du Masque et du Carnaval, il y a un atelier d’initiation au tambour et pas uniquement pour les petit Binchois Marie Lempereur, responsable communication et événement au Musée du Masque et du Carnaval ? 5 € samedi à partir de 10h30. Les infos et les inscriptions obligatoires au Musée : 064/33 57 41