Ambiance vacances à Chièvres fin juin avec le Cuistax Tour - Hainaut matin - 07/06/2021 Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Frédéric Jonckers, président de l’Office du Tourisme de Chièvres et lui a demandé ce qu'on allait faire à Chièvres pour lui donner un air de la Côte belge ? « Nous allons faire le Cuistax Tour, c’est-à-dire une balade en cuistax, ce n’est pas une compétition. Tout simplement se balader dans les rues de Chièvres, de Ladeuze, Tongre-Notre-Dame tout simplement pour prendre du bon temps. Nous avons sur place 15 cuistax qui seront à louer et nous faisons 4 départs différents le samedi 26 et le dimanche 27, la matinée et l’après-midi. Nous avons des cuistax 4 places, ce sont des cuistax où il y a deux personnes qui pédalent et deux enfants à l’arrière et des cuistax 2 places aussi. » En fonction des règles sanitaires, il est prévu une aire de pique-nique le midi. Vous pourrez vous installer en famille pour pique-niquer en espérant avoir du beau temps. Réservations obligatoires auprès de l'Office du Tourisme de la Ville de Chièvres au 068 64 59 61 ou via le mail contact@otchievres.be Le samedi après-midi est déjà complet. C’est 30 € de location par cuistax sur un parcours de 6 km. Les départs se font le matin entre 9h et 9h15 et à partir de 14H l’après-midi Plus d’infos : https://otchievres.wixsite.com/site-otc