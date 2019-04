Accueillez un futur chien guide, super-héros, et aidez-le à développer ses super-pouvoirs -... Devenez famille d'accueil d'un futur chien guide d'aveugle Devenez famille d'accueil d’un chiot, futur chien guide d'aveugle, et aidez-le à devenir un super-héros du quotidien pour son maître aveugle ou malvoyant. La personne déficiente visuelle grâce à son super-chien guide se déplacera plus facilement et renouera ainsi avec l'autonomie et la liberté lors de ses déplacements, en toute sécurité ! Être super-famille d'accueil c'est : • Une formidable expérience pour qui aime les chiens et souhaite participer à une noble cause. • Une source d'enrichissement pour tous les membres de votre famille. • Un extraordinaire projet, très gratifiant et valorisant. Plus d'infos : www.amisdesaveugles.com