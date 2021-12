A vos stylos pour nous aider à oublier la pandémie

À Enghien, les enfants " poètes " insufflent un mouvement poétique pour oublier quelque peu la pandémie.

Au Centre culturel, à l'initiative du projet, on espère que les adultes adhéreront et laisseront libre cours à leur imagination pour faire naître des poèmes.

L’objectif simple et loyal est d'offrir aux promeneurs, badauds, touristes et autres en quête de détente un moment et un souffle de zénitude pour contrecarrer les angoisses alimentées depuis plus de 2 ans par un virus qui ne cesse de muter.

Tout qui le souhaite est invité à rédiger un poème sur le thème de son choix : des phrases poétiques joliment façonnées, une constatation, une expérience, une interrogation qui suscitent l'attention, inspirent l'imagination et peut-être la méditation et qui offrent certainement à tout qui les lira un brin d'espoir empreint de lumière et de sourire.

" En ce moment, l’actualité et l'air du temps incitent à l'évasion et à ce besoin de se divertir et de se changer les idées en partageant. Comme il est très difficile d'organiser des activités culturelles classiques, nous avons imaginé de mettre la ville en poésie en sollicitant les poètes de tous horizons et de tous âges " explique Laurent Vanbergie, directeur du Centre culturel enghiennois. " Nous voulons impliquer les gens pour réenchanter le monde ".

Le projet, lancé dans les écoles, remporte déjà un franc succès. Les initiateurs espèrent un pareil engouement auprès des adultes.

À terme, le but n'est pas de sortir un recueil de poésie mais de mettre en valeur ces textes, ces phrases glanées au fil du temps, de l’humeur et de l’inspiration d’écrivains d’aujourd’hui et de demain qui ont à coeur de faire passer un message d’amour, d'humour et d'espoir.

Les poèmes seront tantôt affichés dans différents endroits de la ville ou mis en évidence lors d'un week-end dédié à la poésie les 22 ,23 et 24 avril 2022. Annexés au programme, il y aura des pièces de théâtre, de la musique, des moments poétiques, des performances, un salon du livre, des expositions, …

Que les plus réticents de la plume se rassurent, le but n'est pas de concourir, d'évaluer ou mettre en avant les meilleures productions mais bien de s'exprimer et de partager par le biais de l'écriture poétique. Par conséquent, les écrivains confirmés et rédacteurs en herbe sont tous les bienvenus afin de métamorphoser la ville d'Enghien en un grand recueil de poésie en 3 D sous différentes formes.

Infos, dépôts : ccenghien.com – 02/ 396 37 87