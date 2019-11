A peine le temps de respirer de la réunion de dimanche que nous revoilà avec un nouveau rendez-vous à L'Hippodrome de Wallonie

A peine le temps de respirer de la réunion de dimanche que nous revoilà avec un nouveau... 8 COURSES au trot Départ de la 1ère à 17H50 Cheval du jour : 606 KELSEY EV Outsider du jour : 406 HECTOR TER BLEKTE 1ère course Les 3 ans en piste. MYSTY VRIJTHOUT est assez sérieuse et possède déjà un peu de vitesse. MISTER JOKER RL vient de gagner. MONEYMAN VRIJTHOUT dépend d’un entraînement en réussite. MICK JAGGER EV avait gagné pour ses débuts. MY LOVE HD et MONIQUE D’HOEVE peuvent mieux faire. GARO GRAAFJANSDIJK débute en ayant été bien qualifié. MISTER CHIP est confié à Jos. MARTY DE CORTA peut se placer en restant sage. Pronos : 3-1-4-2-11 2ème course MEREL HOLLANDIA fait preuve de régularité. KATO vient de terminer bonne deuxième. GALINA DE LAHAYE termine souvent en tête des battus. LET’S GO LOCO vient de gagner de très belle manière. LOVE YOU BR détient un très bon record. LUCKY ONE ER est capable de créer la surprise. DIVINE D’OLNE et FORTUNA JIJO partent du deuxième rang derrière l’autostart mais possèdent quelques moyens. Pronos : 4-6-1-2-10 3ème course La course du tiercé a réuni un lot touffu. C’est ouvert. VIKEN (s’il part bien) peut donner du fil à retordre aux principaux favoris. FANTASTIC CHARM est bon cheval mais peut manquer de métier. DITO QUICK et DUC DE TYROLE feront partie des grands favoris logiques. DREAM DU RABUTIN devra partir en dehors. DALTON DU DEMON semble moins bien mais possède beaucoup de tenue. APOLLON DU LOISIR fait toutes ses courses. DECLIC DU GADE devra éviter la faute. BERING DU GOUTIER est toujours capable d’un truc. DREAM OF JET et BROOKLYN MEMORY sont de bons outsiders. Pronos : 6-1-7-3-14 4ème course Le Prix des Dames. KARADJA VRIJTHOUT disputera activement l’arrivée. ECLAT DU CALVAIRE aime aller de l’avant. KEELY QUEEN ER est souvent chuchotée. ALEXIS BLEU, JARRAH BOLETS et INDIEN DE FORESSE seront plutôt retenus pour les places. HECTOR TER BLEKTE nous doit un rachat. HERTOGIN FANATIC est capable cette fois de s’imposer. EDELWEISS SEPTHEMA et ANDROMEDO ne courent pas mal ces derniers temps. Pronos : 8-6-3-1-9 5ème course 2300 mètres pour chevaux n’ayant pas 32 000 euros de gains. Superbe arrivée en vue. PEARL STARDUST est parfois fautive. JAZZ D’OVER ne parvient plus à gagner une course. HEDY BEUCKENSWIJK trotte une fois sur deux. ELANO DI QUATTRO mérite (au moins) une nouvelle place. JOEPIE SLIPPER possède une musique impressionnante. IDEAL PONT VAUTIER (s’il reste au trot) possède une première chance. VICTORYMOKO mérite un succès. SAMSON RIS est entrainé par J.V. Rijn. JANA TRAFO et UCALAYI BI n’auront pas une tâche très facile. Pronos : 5-7-1-3-6 6ème course 2850 mètres. KELSEY EV, FLORIS VAN EGMONT et KIRA BUTCHER viennent de gagner. KENTUCKY SA mériterait de s’imposer. ECU DE JANEIRO part en première ligne avec des ambitions. LORD OF LOVE a retrouvé une certaine forme. LABAMBA EV progresse. DJO DE NAPPES a un peu déçu jusqu’à présent. FLICKA DU DESERT vient de se révéler. FRANC JEU part encore du 2ème rang derrière la voiture mais a sa chance. Pronos : 6-10-2-11-7 7ème course Le Prix ‘Memorial Marleen Van Houtte’. 2850 mètres. LULY MOM, MIRACLE YANKEE, ARABESK HAZELAAR, IVANA EUROPOORT et ERMINE DU RYS devraient se disputer la victoire. Cependant DANDY FELLOW a montré pas mal de qualités ses derniers temps. JOTELLO VRIJTHOUT visera une place tout comme KATIA DU CALVAIRE et ELIOT DEELE qui sont bien engagés. Pronos : 1-7-10-8-9 8ème course Trot monté pour clôturer la soirée. Rendement de distance (25 mètres) à partir du numéro 5 DALERO DE FACQUES qui avait gagné plaisamment il y a quelques semaines. FLITS HARLEY et GIRONDINE tenteront d’aller le plus loin possible. DREAMS ARE FAKE, TROMBONE et HEINZ HEINO sont de bons outsiders. IMMER BUTTERFLY et NAPSTER seront les favoris de la course. Pronos : 10-7-9-2-5