A partir de 17h20 à l'Hippodrome de Wallonie, des trotteurs en toute bonne forme pour animer les 9 courses du programme

A partir de 17h20 à l'Hippodrome de Wallonie, des trotteurs en toute bonne forme pour animer les 9... Direct sur www.hippodromedewallonie.be On laisse de côté la première qui est hors Premium 2ème course En partant derrière comme aujourd'hui, ELFE DU CHATAULT avait devancé CONCERTO sur ce tracé le 9 mars dernier. ETOILE DE LAHAYE vient de prouver son retour en forme à deux reprises. Depuis son arrivée en Belgique, EDEN DE CHIRCAS ne cesse de s'illustrer. EZECHIAS peut encore prendre une place. BERING DU GOUTIER pourrait nous gratifier d’un beau dernier kilomètre et bousculer l’arrivée. 3ème course LAST WINNER vient de terminer remarquablement en échouant de peu. MELTING POT reste sur deux victoires dont une à Agen. Tous deux déferrés des 4, CORLEONE et IL MONDO EV seront encore compétitifs. ERBY BRUN peut accrocher une place. IMPERATOR STAR a le désavantage de partir deuxième ligne. 4ème course Sage, GATSBY D'AVRIL luttera pour la victoire. FILS À PAPA est en forme. FÉLIX CROWN vient d'être devancé par la surprenante EFFEUILLE MOI PAN qui a bien fini ce jour là. FLORIDE DU MELE trouve un très bel engagement à sa portée. 5ème course Sur ce qu'il a fait en début d'hiver, FLASH DU CONDROZ est au dessus mais il rentre après trois sorties moins étincelantes. FLEUR DU RAMIEROU trouve un lot dans lequel il aura son mot à dire. GIRL DE CHENU, GITANE D'ERPION, GAILLARD D'ATTAQUE et FILS DU NIL peuvent tous surprendre comme beaucoup dans cette épreuve très ouverte. 6ème course MDE LA FUTAIE a échoué de peu la dernière fois. Les "Huygens-de Witte" MYRTHE DES BOIS et MAGIC VIVANT formeront l'opposition avec EXOTIC qu’il ne faudra pas laisser de côté. 7ème course L'UNIQUE VRIJTHOUT devrait encore s'imposer lui qui rattrape le temps perdu après presque deux ans d'absence. HAVANESS DIESCHOOT fait toutes ses courses. NIEKE LAMBA, MARCELLO AC, MAYFLOWER E et NINA BAMBOIS sont également très réguliers. 8ème course Des apprentis avec des chevaux qui se tiennent, c’est le parcours qui fera la différence. Déferrée des 4 et bien engagée, tentons KOOL ALICE qui reste sur une bonne course. FATAL EMPIRE semble un peu mieux actuellement. LOVE YOU BR vaux mieux que ses dernières sorties. 9ème course RAPIDE YODA vient de battre la bonne KEELY QUEEN tandis que KARTOON terminait quatrième dans cette épreuve pour sa rentrée. ELENCIO Trouve un très bel engagement. LYNX D'ERPION revient en piste et il faudra la suivre avec curiosité.