A la Saint Joseph, on plante des pommes de terre pour en récolter à profusion à l’aube de l’été

Idéalement on travaille la terre avant l'hiver, afin qu'elle profite de l'action du gel et des neiges et qu'elle devienne amoureuse, c'est-à-dire friable et légère.

Quelles variétés ont la côte ?

En hâtives, on trouve l'Esterling, la Sirtema, l'Ukama, la Franceline. Et dans quelques semaines mi-avril : on aura des variétés avec des goûts plus relevés, et plus de saveur, comme la Ratte, la Corne de Florenville, la Vitelotte, la Rosa et la Corne de Gatte aux saveurs inédites.

Du côté des variétés oubliées, les amateurs recherchent la Rosa pour sa chair ferme et parfumée, la corne pour ses saveurs chocolatées et la vitelotte pour son goût de châtaigne et sa couleur mauve, singulière dans les assiettes.