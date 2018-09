A charge des galopeurs de terminer les courses de ce mois de septembre sur l’Hippodrome de Wallonie

6 courses de galop Départ de la 1ère à 17h55 cheval du jour : 601 RYE HOUSE outsider du jour : 501 STEPHILL

1ère course

QUIZ EVOLUTION vient de s'envoler sur le parcours et s'il supporte la surcharge il devrait encore battre TREASURE ISLAND, VIRTUAL GAME, OBIWAN et DYLAN VERSE. PROUD REBEL, ALARIS, DESTINATION sont de bons performeurs à Mons. LAURA LUISA a sa chance sur sa forme ostendaise. ANOTHER FOR JOE n'a pas hérité d'une corde favorable.

pronos : 1-2-9-4-6

2ème couse

L'Open de Mons, listed race belge disputée sur la distance de 1500 mètres. Au mois d'avril GERRAR'S RETURN battait DOLOKHOV, cette performance peut se répéter. FILM n'a pas été heureux l'an dernier dans cette même épreuve alors qu'il portait une lourde charge. NEVER COMPROMISE vient d'être battu deux fois en France. AHRAAM a battu FINCH HATTON au mois de février. ROCKYL a plafonné à la distance la dernière fois. TOWN CHARTER ne gagne pas souvent mais court de bons lots. AVE ERIA et OOI LONG aiment Mons. BERGWIND a gagné facilement pour sa rentrée tandis que PHILBA en faisait de même mais et s'imposait en cheval complètement déclassé. LADY DONCASTER cherche sa course. EVOCATEUR sera un outsider. Superbe course !

pronos : 13-6-4-1-3

3ème course

Choisissons les chevaux en forme. ZAKHAR STAR a déjà battu AYOUPENDY (c'était une rentrée mais est toujours maiden), CADEROUSSE et FORESTER, il barre également CIMA NOA. ANOTHER EPISODE sera monté par S. Breux. LILIANE a sa chance sur sa performance établie au mois de mai. Le lot étant moyen, les autres peuvent surprendre.

pronos : 1-5-6-2-11

4ème course

Conditionnel disputé sur la distance de 1500 mètres. HONNEY BLOSSOM vient de terminer 2ème tout en battant nettement PARTY DANCER (les deux étaient assez appuyés au betting). SAMONAS n'a rien prouvé pour ses début mais dépend d'un tandem redoutable. APOLLONIS est une petite valeur en France. LICENSE TO THRILL nous vient d'Angleterre. INTREPIDO vient de terminer 5ème pour sa rentrée. LEONIDAS ne court pas souvent. LA MESSALINA trouve en principe un lot à sa portée. HAMARKHIS, MALEFIQUE et CLASSE POWER terminent souvent en tête des battus.

pronos : 3-8-1-2-10

5ème course

Deuxième sur le parcours récemment : MATHISON possède une belle chance dans le bas du tableau. STEPHILL progresse et revient au mieux. SOME SHOW est régulière. Pour GREELEYS LOVE se pose le problème de la distance de 1500 mètres. SIR BRUNO a bien du mal à gagner. PERICLES manque de forme. NAASEH se présente (en principe) sur une distance trop courte. FLORIDA DREAM tentera de surprendre.

pronos : 8-1-2-3-4

6ème course

2850 mètres. A réclamer. RYE HOUSE semble complètement déclassé. WARRIGAL a déjà bien fait sur le parcours. DOCTOR KEHOE vient de devancer MY TRINGALING. HURRICANE VOLTA peut mieux faire. FLYING STAR a gagné sa course à Ostende. KIREM est toujours maiden à 7 ans.

pronos : 1-3-7-2-4

