A bord de la voiture de « Rien à déclarer » ! - Hainaut matin - 06/09/2021 La mythique Renaut 4 L a 60 ans cette année ! Certains se souviennent peut-être du véhicule jaune des dépanneurs de Touring Secours, de celle des facteurs, de la voiture orange des agents de RTT, Régie des Télégraphe et téléphone. Les jeunes ne sont pas passés à côté du fourgon des douanes décalé et déjanté de Dany Boon et Benoit Poelvoorde dans le film « Rien à déclarer ». La petite voiture populaire, pratique et confortable pour l’époque possédait déjà beaucoup d’une grande. La 4 L doit son nom à son moteur de 4 chevaux fiscaux. D’août 1961 à décembre 1992, elle fut intensément construite dans 28 pays du monde. Pour fêter l’événement, les 11 et 12 septembre 2021, le Musée Mahymobiles à Leuze-en-Hainaut, avec la complicité du club des fans de la mythique petite voiture, invite ses visiteurs à embarquer à bord d’une 4 L pour une balade dans la Wallonie Picarde. Il faut impérativement s’inscrire via www.r4l-club.be Une 4 L sera également mise aux enchères. Pour l’occasion, l’entrée au musée de 10 € sera réduit de 4 € ce qui vous reviendra à 6 € ... judicieux lien avec les 60 ans de la 4 L ! Mahymobiles à Leuze et à Autoworld ! Mahymobiles, c’est l’un des plus riches musées de l’Automobile au monde. La famille Mahy possède une collection de plus de 1000 véhicules. Beaucoup sont aussi exposés à Autoworld à Bruxelles. C’est le roi Albert II, jadis Prince qui encouragea la famille à exposer ses plus belles pièces à dans le musée de la capitale. Si le musée leuzois n’ouvre qu’en fin 2000, un premier espace muséal accueille les visiteurs en 1963 à Gand. L’aventure se poursuit ensuite à Houthalen près d’Hasselt jusqu’en 1986. Les collections feront un ultime voyage vers Autoworld à Bruxelles. Plein les yeux ! Parmi les pièces les plus prestigieuses, il y a une Rochet Schneider de 1895 ou l’Oldsmobile du Roi Baudouin. 300 véhicules sont exposés mais la collection recèle des merveilles ponctuellement présentées au public. Le caractère initial du bâtiment industriel est rehaussé par une décoration tendance où les murs bruts ont été repeints et l’éclairage modernisé prend toute son importance. Les véhicules sont dorénavant mieux mis en valeur avec un éclairage judicieusement dosé avec entre autres des spots de cinéma, à l’extérieur des véhicules comme dans certains habitacles. Les pans des salles d’expositions sont désormais décorés de pièces de véhicules, outillages de mécanique, enjoliveurs et autres. Désormais aussi pour les nombreux amateurs de cyclisme Une salle est dorénavant consacrée aux bicyclettes, vélos de course, tricycles, triporteurs, triplettes, trottinettes … Les fans de courses cyclistes apprécieront revoir le véhicule « bouteille » de la brasserie Ginder Ale de Merchtem, qui a autrefois dans fait les beaux jours des caravanes des Tours de France et de Flandres. Une autre salle est consacrée aux deux roues motorisées. On peut également y admirer une collection de limousines américaines d’après-guerre dans lesquelles il y a une séparation entre le chauffeur et les passagers. Toutes sont en parfait état mais nécessitent un brin d’entretien personnalisé. Plusieurs fois par semaine, un bénévole vient les restaurer une à une et à la demande, offre ses conseils aux visiteurs intéressés.