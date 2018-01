9 courses Premium TROT ce mardi à l'Hippodrome de Wallonie

1ère à 16h15 Cheval du jour : 204 CADAJO Outsider du jour : 706 EBBA LOTTA

1ère course

DJANGO DE BACONVAL peut aller au poteau s'il reste sage, bien-sûr il faudra battre le 'Engwerda' : HARDWELL DE HEOT. FYBER D avait très bien fini sur ce parcours il y a 2 mois devançant facilement DIEGO DU LIEUVIN et JOS JB. IMAGINE VAN HEREND tente une distance plus courte. BERING WEST, IXELLE BOLETS et EQUADOR LE BLANC tenteront de surprendre.

pronos : 4-1-2-3-6

2ème course

CADAJO vient de battre son record sur le parcours tout en battant BUTIN et BRIO DE JANEIRO. CLAUDE DE BRY vient de devancer COMANCHERO BEACH et BOLZANO VICI, ce jour-là BRUTUS DU QUENNE aurait pris une place sans sa disqualification. CHARLY DEL GREEN rentre après 4 mois. BALOO DU NORD n'est pas incapable de surprendre. CRYOS peut envisager une petite place mais monte nettement de catégorie.

pronos : 4-5-14-6-1

3ème course

GIOVANNI BIANCO vient de remporter 9 de ses 10 dernières courses et une deuxième place. INVINCIBLE BOLETS possède aussi un palmarès de choix et avait devancé JULIETTE D'ERPION le 9 janvier mais a aussi battu la dernière fois à Kuurne : JANA TRAFO, JOINTNESS SIDNEY et GIRONDINE. FEDERER TRANSS R cherche sa meilleure forme. FLASH DU LARGE devrait encore lutter pour les places tout comme BELZIRA D'OCQUE.

pronos : 5-2-6-7-4

4ème course

Lors de ses premiers pas à Mons, USTINOF DU VIVIER a battu RU DE L'AIROU (moins chanceux au départ que le précité), TRUMAN DAIRPET (qui n'a pas couru) et TEAM JOB disqualifié. BY VIVANT part seul au premier élastique. ULTIMO DU DOUET n'est pas n'importe qui. AUTEUR et TOI DE CLERLANDE possèdent à priori une chance secondaire.

pronos : 8-7-6-4-5

5ème course

DARCY RIVER vient de devancer CEZAR H, VIKING'S DE RABET et COBRA. Une revanche du deuxième ce jour-là est loin d'être impossible. DON QUICHOTE vient de frôler son record mais a du mal à gagner désormais. FORLAN (auteur d'une jolie rentrée) et CJ'S PHOTO tenteront une place.

pronos : 8-6-2-1-4

6ème course

A moins d'une surprise : JOY RIDER DE YH (en appel), ICEMAN (en pleine forme) et IMMER BUTTERFLY (4 victoires lors de ses 5 dernières courses) devraient se disputer la victoire. Pour les places, citons : tous les autres, sans ordre de préférence !

pronos: 6-1-3-4-5

7ème course

La semaine dernière, EXTASE DARBY battait ETOILE DE LAHAYE, ELISA D'AMOUR, EGEE FORLIFE, EBBA LOTTA, ELECTRA BLEUE, ELENA DU MOULIN et ELODIE DES PRES (non placée). EFFEUILLE MOI PAN n'aura pas une tâche facile. Notons que les deux premiers ce-jour-là ne cessent de progresser, qu'ELISA D'AMOUR est très estimée par son entraîneur, qu'EBBA LOTTA sera D4 cette fois.

pronos : 1-5-7-6-4

8ème course

TROMBONE reste très susceptible. ETALIA est une 'Ready Cash' de 4 ans appartenant à A. Vanberghen. DUCHESSE MERITE n'est pas incapable d'effectuer un bout en bout. MAD DIVA (D4) va tenter de se racheter. GYWIN D'ERPION a effectué un bon parcours lors de sa dernière sortie. EDGAR FLEVO vient de nettement décevoir à Wolvega.

pronos : 2-4-8-9-1

9ème course

Apprentis et lads jockeys aux prises. CHAMPION LACTE devrait récidiver. DRAISIENNE ne devrait pas terminer loin du compte. DAGMARE FROMENTRO sera un sérieux adversaire. BONNIE JAGGER, CALIN DES MAZURES tenteront de les surprendre. Les 'Loncke' : DRINGEAT MAURITIUS et DAISYMONEY RINGEAT seront des outsiders à priori.

pronos : 8-7-1-6-4

