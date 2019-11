9 courses en fin d'après-midi avec des trotteurs pour animer l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut... Ouverture de la réunion à 17h30 Cheval du jour : 505 IL MONDO EV Outsider du jour : 212 EFFEUILLE MOI PAN 1ère course Le Prix Eurotiercé pour débuter la réunion avec une distance à parcourir de 2850 mètres. ENOLA PENGUY semble passée de forme. DIEGO D’HERMES et DEFI DU THEYS représentent l’entraînement de C. Desoete. DOLLY POP est une visiteuse aux dents longues. DARWIN DU BREUCQ a gagné 3 de ses 5 dernières sorties. ETORIX possède une belle musique. EPINARD mériterait de gagner sa course. EXTRA DE CRENNES, EXPLORER QUEEN, DELICIOSO et ECLAIR BOREAL seront retenus surtout pour une place dans le multi. Pronos : 4-5-6-15-2 2ème course ESPERITO DUEM est le seul D4 de la course. ECLAT peut surprendre via un bon départ. EXACT D’OCCAGNES est en forme. FALBA DU VIVIER avait montré des moyens en début de carrière. EGON PIT ne sortira pas du trio tandis que FIGHTING JET peut se révéler. ETNA REYNALD est régulier dans l’ensemble. EFFEUILLE-MOI PAN n’est pas incapable de gagner ce soir. FILS DRY sera le meilleur outsider de cette 2ème course. Pronos : 12-6-3-5-11 3ème course GOLDY TOUCHYVON surprend de temps en temps. BELIEVE ME CG est bien engagée aux gains. ICARUS jouera les places. LETINA SUNSHINE vient enfin de remporter sa course. ELYSA SARA vaut mieux que ses dernières sorties. HOUBA DE CRESSY est très régulier. JITAN OCCAGNES sera associé à J.C. Piton et FARAYA DE MONGOCHY à A. Lebourgeois. JADA VRIJTHOUT et KATIA DU CALVAIRE seront dans le coup dans la phase finale. Pronos : 2-5-3-8-10 4ème course Les amateurs au sulky. KATINKA D’HOEVE a sa chance sur une forme désormais un peu lointaine. KIRLO ROYALE, GRACEFUL BOKO, JYWIN D’ERPION et KANTUCKY T n’ont rien à se reprocher depuis longtemps et partiront du premier rang derrière l’autostart. DJO DE NAPPES vient de terminer troisième montrant beaucoup de courage. LOLYE DE FOSSES court bien depuis quelques semaines. MY LOVE ZEN sera confié à S. Grisez. EROINE DU THENNEY n’est pas battue d’avance pour une petite place tout comme KRONOS GIFT confié à B. Demoulin. Pronos : 4-2-3-7-6 5ème course KAMUKANA VRIJTHOUT est un cheval à surprise. KYWI DE CORTA mérite une victoire. ECLAT DES ILES, DANDY FELLOW et IL MONDO EV sont en grande forme et réguliers de surcroît. HAPPY OCCAGNES s’annonce dangereux pour les principaux favoris. ENTRE TOI ET MOI et COMME IL FAUT seront deux outsiders. Pronos : 5-3-4-7-2 6ème course Des chevaux qui manquent de forme récente pour cette sixième course. Véritable bouteille à encre que de trouver le trio. ENDEAVOUR DOPE, FARMER D’EOLE, DJOHNNY BE GOOD, GAGNANT DE BRIKVIL et EVORIO seront retenus grâce au fait qu’ils sont les plus riches. ECLAIR DU MARQUIS a déjà gagné une course. EPRIS DE FOOT n’ est pas dans le coup actuellement alors qu’il avait montré des moyens suffisants que pour se placer ici. FARA DES HAYES dépend d’un entourage redoutable. GRACE GIRL représente l’écurie LJ. EMDJA et DARTOIS tenteront de revenir du deuxième rang derrière la voiture. DUO D’AVIGNERE reste sur une troisième place. Pronos : 6-9-4-8-2 7ème course Le Prix MICMACS. EMMA CROWN a sa chance. DIDINE DE TONGRES peut se placer. IZZY N a gagné 3 courses lors de ses 10 dernières tentatives. MYRTHE DES BOIS est revenue en forme. LUNAVITA devrait être la favorite logique de cette course d’un niveau assez moyen. GALINA DE LAHAYE vient de montrer sa forme et sera l’autre 3 ans de l’épreuve. LUCKY ONE ER fera ce qu’il pourra. KIRA BUTCHER devrait se placer en évitant la disqualification. Pronos : 5-1-4-6-8 8ème course Course réservée aux 3 ans et plus n’ayant pas 1250 euros de gains. LOWI DE SPAGNIE cherche une première victoire en carrière. LOU DIAMOND est le plus rapide et reste sur un succès. MARADONA SLIPPER est régulier. KADET SLIPPER termine dans les trois premiers lorsqu’il n’est pas disqualifié. MY LOVE DES ABLENS est un trois ans qui semble en retard de gains. GUST ELJI ne court jamais trop mal. KAREL TER PUTTEN est un peu dans le même cas que KADET SLIPPER. LET’S GO ROYALE et LUCYE DE CORTA partiront du 3ème rang et ne sont pas incapables de surprendre. Pronos : 7-2-6-3-1 9ème course On termine avec une épreuve au trot monté. HYSTOIRE D’ERPION peut faire sienne de cette course. ICARIA CLASSIC peut enfin monter sur un podium. GIRONDINE sera la deuxième chance de l’épreuve au papier. ALEZAN ROSE tentera de trotter jusqu’au bout. FLASH DU LARGE également. Pronos : 5-2-1-4-3