9 courses de trot un peu avant midi à l'Hippodrome de Wallonie

Départ de la 1ere à 11H30 Cheval du jour : 607 ENOLA PENGUY Outsider du jour : 503 EAGLE DU CALVAIRE

1ère course

2300 mètres pour cette première course. PEARL STARDUST peut renouer avec la victoire sur notre sol. IDEAL PONT VAUTIER doit absolument être racheté. VYLFRID DE LA MARE est un cheval dur à l’effort. BAL BORA nous réserve peut-être une belle surprise. CANDYMAN HORNLINE est un hollandais à surtout ne pas sous-estimer. INDIEN DE FORESSE, ELANO DI QUATTRO et DAISYMONEY RINGEAT font preuve de constance dans leurs résultats.

Pronos : 4-8-11-13-12

2ème

Prémium du jour. BALBUZARD, COOLZEN DE JERVI sont réguliers mais semblent un peu inférieurs à DITO QUICK , DRUGSTORE BONBON, EASY DESTIN, FRIDAY, DIVINE DE JANA et DREAM MADRiK qui partiront favoris de cette deuxième course. CONDOR SKY a sa chance tout comme ALADIN BLEU pour une petite place. ELEGOTER BLEKTE et DENVER MADRIK seront retenus pour une surprise uniquement.

Pronos : 10-6-8-11-3

3eme

Sur ce parcours de 1750 mètres, EUREKA HERBLINAE, DUSTY DES OLIVIERS, ELIOT DEELE, BONBON D’AMOUR, EACH KING, EPRIS DE FOOT, ECHO DE CHANTEINS et DIVINE GRAUX sont descendus au dessous de la barre de 1.16. CARAVELLE D’HEULE et FOSTER D’HERONVILLE sont en bonne condition. ELLA D’ELCHE sera D4. ESPIEGLE BUROIS dispose d’un bel engagement.

Pronos : 5-9-2-11-1

4ème course

JOY RIDER DE YH et au mieux mais devra partir du numéro 2. TOMJERRY DIAMANT, HERES et KEES BOKMA représentent la HOLLANDE voire FAVOURITE WISH et ENNYUS BOKO qui est souvent chuchoté à Wolvega. NOW OR NEVER FLAIR est le plus riche et le plus rapide de cette épreuve. MAD DIVA reste sur trois succès. DAGUET peut surprendre.

Pronos : 6-3-2-5-8

5ème course

BERING DU QUESNE peut se retrouver. EAGLE DU CALVAIRE a les moyens de bien faire. BANCO DE VER reste D4. DIEGO D’HERMES peut apporter un succès mérité à Raf. Depuydt. CHARME DU PIEFFORT fait toutes ses courses. ANDROMEDO et BUCELIO VERDERIE finiront par surprendre. ELIXIR CASTELETS est confié à Jos. DUXELLE a déjà marché 1.14.0.

Pronos : 3-6-7-4-1

6ème course

KINGDOM EV est régulier et mérite une victoire. EPINARD n’est pas à sous estimer. INGE MATIC et DIVA DIVINE cherchent la forme. HAVANA D’HOEVE reste sur une bonne 2ème place. KARADJA VRIJTHOUT aura à faire à ENOLA PENGUY et DEMPSEY DONON.

Pronos : 7-6-8-5-1

7ème course

Six chevaux sont en belle forme : KEEPONTROTTING EV, KYRAL D’ERPION, KENTUCKY SA, KITANA NOVEMBER, ELODIE D’HUSDINE et LARRY MOM. LET’S DREAM MELODY et EMMA CROWN sont réguliers dans l’ensemble de leur carrière. MAMAORA VRIJTHOUT est une ‘Langeweg’ de 3 ans. Les autres ne partent pas battus d’avance.

Pronos : 2-1-3-12-9

8ème course

LETINA SUNSHINE aura surtout à faire face à LAST WINNER, MIRACLE YANKEE et GIVE YOU ALL OF ME. ICAR DE LOOK, DJINN CEHERE et GLENFEDDICH ont déjà prouvés une certaine valeur. Les autres paraissent comme de bons outsiders aux places .

Pronos : 5-4-3-2-7

Départ volté pour cette 9ème et dernière course sur la distance de 2275 mètres pour le premier échelon (trot monté). COCO BONGO domine pour l’instant la situation. CRYSTAL PASSION et ICARIA CLASSIC partiront devant avec des ambitions. CAMELEON et ALI THE BEST tenteront de rendre la distance.

Pronos : 5-3-4-7-6

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be