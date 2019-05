9 courses de trot sont programmées aujourd'hui à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin -... Départ de la 1ère à 18H30 cheval du jour : 208 URBANIO outsider du jour : 410 IKE SCHERMER 1ère course 2850 mètres. ALEXIS BLEU part pour une fois en première ligne mais reste sur deux disqualifications. DARIUS DU LOMBART et CAMELEON (en gros progrès) restent tous les deux sur un succès. CRACK DE NEUVILLE sera retenu pour une place. DREAM MADRIK et ELONA PENGUY devraient être très joués. DREAM DU VARLET et ANDROMEDO n'ont pas mal courus récemment. EPINARD peut surprendre pour une place. pronos : 11-5-3-2-1 2ème course Joli lot. 1750 mètres. DEVIL OR ANGEL, BANKER TRANSS R (attention à lui), CIRIO, URBANIO, ULISSE D'ASOLO et ALEXIS DES PRES sont déjà descendus au-dessous de la barre de 1.13. HIGHNESS WORTHY a retrouvé sa pleine forme. ARGOVIE vient de terminer 3ème. AMI DU PRESSOIR peut se placer. pronos : 8-6-3-1-12 3ème course BELLAGIO DE CREPIN peut surprendre pour une place. CLOPIN DU BOULAY, CLAUDE DE BRY, COME BACK, CATSOUS, BENNY GRAND PRE voire CITY DU SAPTEL ont un peu déçus récemment mais il faut absolument les racheter. CASANOVA DE RICO fait toutes ses courses et COPAIN D'HASARD est réguliers. GIVE ME AMERICA est un 3 ans à découvrir. C'EST MAJYC fait l'arrivée lorsqu'il trotte. pronos : 3-4-7-5-6 4ème course ILMAN VRIJTHOUT, DANIEL H, ICARUS et BONBON D'AMOUR peuvent se placer du fait qu'il font souvent de bonnes courses. EXPLORER QUEEN, ARABESK HAZELAAR et surtout IKE SCHERMER devraient lutter pour la victoire. BACCHUS D'ARTHIRO peut nous surprendre au vu de ses meilleures courses. pronos : 5-9-10-8-1 5ème course LUXE HILLPERON, LARADJA VRIJTHOUT et LA LUNA VRIJTHOUT peuvent profiter de leur engagement en tête. LYNX D'ERPION, LOVER BOY et LYNX D'ERPION seront évidemment les plus indiqués de la course. pronos : 5-6-4-3-2 6ème course COR DE CHASSE, CHARME DU PIEFFORT, ALADIN BLEU, COTENTIN DES VIAUX, DUXELLE, DUO D'AVIGNERE et DIEGO DELAVERA peuvent mieux faire. DIEGO D'HERMES, EASY DESTIN et DIVINE DE JANA seront les plus en vue dans cette 6ème course. pronos : 2-7-9-12-1 7ème course JARRAH BOLETS vient d'obtenir deux 5è places. JR DIESSCHOOT, HECTOR TER BLEKTE et surtout JACKMAN devraient lutter pour le succès. ZORIAN RUN et DANDY DE LA COUR peuvent obtenir une place sur le podium. pronos : 6-2-4-1-5 8ème course GAZ OCCAGNES et TROMBONE ont un peu déçus lors de leur dernière course mais ont la capacité de se racheter. JOINTNESS SIDNEY et PEARL STARDUST restent sur une 2ème place. JOY RIDER DE YH semble revenu à 100 %. JULIETTE D'ERPION et KARTOON ne sont pas n'importe qui. pronos : 3-4-2-7-6 9ème course Course réservée aux amateurs. EXACT D'OCCAGNES, ELITE UITENZORG, RASPUTIN LG et surtout JAG DE MORGANE vont tenter de profiter de leur avantage initial de 25 mètres sur cette courte distance. LITTLE BRIGADOON et IRIS BALDWIN seront les chevaux à battre. UNIQUE AFFAIRE peut surprendre pour une place. pronos : 4-6-5-2-7