9 courses au trot à l'Hippodrome de Wallonie - Hainaut matin - 29/07/2021 Départ de la 1ère à midi 4 premières PREMIUM 1ère course NEW EXPRESS est le meilleur de la génération actuellement en Belgique. Il devra craindre surtout NICE PRESENT déjà lauréat à Vincennes et qui se présente déferré des postérieurs. Le jumelé semble affiché entre ces deux là. Plus loin NEVELE HALL GRAUX, NOBLE DE LA VALLEE et HERON D'ERPION lutteront pour la troisième place avec les autres qui se tiennent de près. 2ème course Une épreuve qualificative beaucoup plus ouverte que la première série. NORDIC SBVRIJTHOUT a de la marge mais ses deux dernières courses sont moins bonnes. HICKORY D'ERPION de loin le plus riche fait se déplacer Jérémy Koubiche peu habitué à venir à Mons. NASH MOM sait aller vite. NEWT VRIJTHOUT et NYMPHE DU CHÊNE peuvent surprendre tout le monde. 3ème course Malgré son numéro en deuxième ligne, GLORY BLANCO pourrait bien être récompensé de sa régularité avec une victoire. HELOISE DE DUFFEL manque d'expérience mais semble posséder de la marge. S'il veut bien trotter, FOX RINGEAT est capable de s'imposer. Son compagnon d'entraînement FASOL LASIDO PRIMO vient de bien courir. FUSAIN est irrégulier. Déferrée des 4, FORTUNA DE JANA a sa chance. GONE DE SOFIA pourrait bien se révéler à Mons. 4ème course Avec Raf Depuydt, FLEUR DU RAMIEROU s'était "envolée" lors de son avant dernière course à Tongres. GRAND BASSAM a très bien couru la semaine dernière. FLASH DE DUFFEL et FAVIAN D'HARCHIES valent mieux que leurs dernières courses. Sage, GOETSBY DU VIVIER peut se sortir de son numéro au départ. FLAGEOLET, FISTON VÉLOCE et FANDANGO ROYAL sont bien engagés mais ils restent sur des performances moyennes. Site ouvert au public avec règles sanitaires d’application, programme complet en streaming sur www.hippodromedewallonie.be GP de Wallonie ce dimanche à 19H15. Sans doute FACE TIME BOURBON au départ (2 prix d'Amérique lauréat du GP l'année dernière et meilleur cheval au Monde actuellement.)