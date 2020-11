9 courses au trot à l'Hippodrome de Wallonie

Ouverture des opérations à 17H00 Cheval du jour : 807 INDIGO Outsider du jour : 606 LOWI DE SPAGNIE

1ère course

1750 mètres à couvrir pour cette épreuve d’ouverture réservée aux trois ans. NORDIC SBVRIJTHOUT reste sur un succès mais devra aller plus vite. NEVADA GIRL SB devrait se révéler dans peu de temps. HAPPY DU PARC est un ‘Roelens’. HAZEL DOPE court de mieux en mieux. NICO DE LA VALLEE en évitant la faute devrait disputer le succès. NIKSKE SLIPPER dépend d’un tandem très performant. HOT SPOT DELCO sera confié à G. Lannoo et NANADU VRIJTHOUT à Jos. NOTRE PERLE est bien née. NOT EASY SLIPPER possède une première chance. NOBLE D’OR devra juste éviter la faute pour terminer dans le trio. NEFERTITI BOUM est le plus rapide et assez régulier.

Pronos : 10-12-14-1-2

2ème course

2840 mètres cette fois. DELICIOSO et capable de surprendre beaucoup de monde. ERBY BRUN vient enfin de gagner. EXCELLENT ARTIST mérite d’ être racheté. GOSFORD sera menée par son propriétaire qui est en forme. DARTOIS a récupéré ses gains mais part cette fois devant. FLUPKE PAN est sage pour l’instant. CYLOO D’EERPION est confié à Y. Teerlinck. DYNAMITE DU CARHOG est D4. ERMINE DU RYS peut mieux faire. ENNIS STONE est drivé par M. Rothengatter. EXPLORER QUEEN possède une bonne pointe de vitesse. DECISION peut surprendre.

Pronos : 7-15-1-4-6

3ème course

Retour sur la courte distance de 1750 mètres. CRACK DE NEUVILLE peut tenter un truc. JANA DE BRUCOM est D4. FANTASTIC SAM devra éviter la faute. IRIS BALDWIN, IL MONDO EV, MALIKA VRIJTHOUT partent devant et le chrono pourrait s’affoler. LETINA SUNSHINE est en forme. KAMUKANA VRIJTHOUT revient sur la distance de ses exploits. LAST WINNER est très régulière pour les places.

Pronos : 6-7-8-9-10

4ème course

Départ aux élastiques. Rendement de distance (25 mètres) à partir de DORKAHOLIC JUPILLE. Il faut profiter de la forme de KEELY QUEEN ER mais attention de ne pas essayer de trop en faire. JAMBORA est D4. ALENDRO ZS n’a pas eu de chance la dernière fois. APOLLON DU LOISIR est un métronome. OUT OF HEAVEN est l’outsider idéal. BURGOS, MAD DIVA et IT’S SHOWTIME ZAZ devront rendre 25 mètres à des chevaux en forme.

Pronos : 5-2-1-3-4

5ème course

Le Prix Eurotiercé. Parcours de 2840 mètres à l’autostart pour le départ. Course ouverte. FLEUR DU RAMIEROU découvre un super engagement. FIQUIZIO et EFFICACE sont les mieux placés aux gains. GIPSY D’ERPION reste sur plusieurs disqualifications. GRINGO TURGOT devrait activement disputer l’arrivée. FLYER DE CRENNES s’amorce. FLORIDE DU MELE peut nous surprendre. FIONA SPEEDHYCAT ne manque pas de moyens. GRAN PREMIO est capable de rattraper le temps perdu. GIANNI DUBELAIR aussi. GIRL DE CHENU trouve ses marques. GAVROCHE PACO progresse à grands pas et est D4.

Pronos : 14-1-10-9-2

6ème course

Sprint. KIDDY VR est D4. LOVE YOU BR reste sur deux victoires. LOUIS VICTORY VR ne déçoit jamais. KAAIMAN D’HOEVE est à surveiller. JUNIOR ‘paraît’ imbattable. LOWI DE SPAGNIE a montré beaucoup de qualités récemment. FLORA DU LOISIR peut se placer. MINNIE DI BIANCA reste sur deux bonnes performances. FRENCH KISS HR possède de bons moyens.

Pronos : 7-6-3-4-11

7ème course

FLASH DE DUFFEL reste inconstant. DIVINE GRAUX peut monter sur le podium. ELAN DE VER rassemble beaucoup d’atouts. GAIL PONT VAUTIER est un bon outsider. GUEPARD DU NORD ne terminera pas loin du premier. GRIETJE reste sur une deuxième place. FUSAIN est sur la bonne voie. Personne n’est à éliminer dans cette 7ème course.

Pronos : 5-2-8-9-3

8ème course

Huitième course, la seule disputée sur le parcours de 2300 mètres. FINALEMENT peut surprendre à grosse cote pour une place. KITANA NOVEMBER doit se racheter. FURIE DU THEYS se révèle. GALINA DE LAHAYE est régulière. INDIGO est imbattable (en principe). LARRY MOM est un opposant de choix cependant.

Pronos : 7-8-2-3-4

9ème course

Dernière couse de la soirée réservée aux apprentis et lads jockeys. Des chevaux qui se tiennent d’assez près aux gains. LUKE WINNER sera le favori de la course. LOLYE DE FOSSSES progresse. FARMONY DE JUPILLE obtient un bon résultat lorsqu’elle trotte. KANTUCKY T peut surprendre. KEEPONTROTTING EV déçoit légèrement ces derniers temps. ECHO DU PERTHUIS vient enfin de s’imposer. Outsiders : KELLY ZWARTLAND et KOJAK D’HOEVE.

Pronos : 1-2-5-8-6

