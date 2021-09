8éme édition du festival Les Tailleurs ce week-end à Ecaussinnes - Hainaut matin - 29/09/2021 Le festival « Les Tailleurs » d’Ecaussinnes est un festival qui existe depuis 2014. Thomas Leridez à voulu en savoir plus et a demandé à Arnaud Bourgis, programmateur du festival, pour ceux qui ne connaîtraient pas le festival, en quoi ça consiste ? « C’est un festival d’art dans la rue. Nous préférons dire dans la rue que art de rue parce qu’il y a des choses de tous les domaines qui sont là, c’est-à-dire qu’on touche un peu à tout : la danse, le conte, la marionnette, le théâtre, la musique, le cirque. Le but c’est d’abord de proposer une acticité culturelle à Ecaussinnes qui manque de lieux culturels et de mettre en valeur le magnifique village qui est Ecaussinnes. Cette année pour la première fois, nous avons fait un concours dans les écoles, dans 4 écoles d’Ecaussinnes où 4 compagnies sont venues jouer à tour de rôle dans les écoles. Ce sont les élèves qui vont voter et le vainqueur sera reprogrammé l’année prochaine dans la programmation officielle du week-end des Tailleurs. Un moyen de mettre en avant les talents locaux t aussi de donner la parole aux enfants qui ne l’ont pas souvent au niveau culturel. » « Les Tailleurs » le festival insolite et insolant ces samedi 2 et dimanche 3 octobre, dans des lieux répartis autour du centre d’Ecaussinnes, chapiteau, cour du Château fort, églises etc. Plus d’infos : www.lestailleurs.be