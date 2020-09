80 € cash pour voyager en Wallonie ! - 29/09/2020 Voici comment procéder très facilement pour en bénéficier. Des entrées pour Pairi Daisa à prix écrasé, des billets gratuits pour le Parc d'Aventures Scientifiques de Frameries, une nuitée en chambre d'hôtes ou à l'hôtel pour 2 fois rien …La proposition qui fait rêver devient réalité grâce aux efforts budgétaires alloués au soutien du tourisme wallon. D'ici la fin de l'année, 60 000 pass gratuits d'une valeur de 80€ seront délivrés pour découvrir ou redécouvrir la Wallonie cet automne. À l'initiative de la ministre wallonne du tourisme, Valérie De Bue, une enveloppe de 5 millions d’euros a été dégagée par le gouvernement de Wallonie pour étendre le soutien au secteur du tourisme wallon à l'arrière-saison. L'objectif est d'encourager la fréquentation des opérateurs touristiques wallons durant l'arrière-saison 2020 et de permettre à tout public de découvrir ou redécouvrir les merveilles de la Wallonie. Comment se procurer le pass ? La démarche est rapide et aisée : il vous suffit d'en faire la demande via le site www.visitwallonia.be. Vous recevrez le pass dans les 48h. Dès ce lundi 5 octobre 2020, ainsi que les 5 novembre et 5 décembre, 20 000 pass seront émis chaque mois d'octobre à décembre. Le pass est valable pendant 30 jours. Comment en profiter ? Le chèque pourra être dépensé en une ou plusieurs fois selon vos envies dans toutes les attractions touristiques, les musées et les hébergements de Wallonie ainsi que certaines activités proposées par des autocaristes wallons. 400 offres sont possibles.